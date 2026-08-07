Минобороны расширяет масштабы реформы системы питания в ВСУ: когда и как

Министерство обороны Украины совместно с Агентством оборонных закупок ДОТ приступают к реализации масштабного этапа реформирования системы питания военнослужащих. Отныне процессы закупки самих продуктов и их доставки будут полностью разделены между различными подрядчиками.

Кроме того, качество провизии будут контролировать еще до того, как она поступит непосредственно в воинские части. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Каковы детали реформы питания в ВСУ?

Согласно новым правилам, поставками продовольствия будут заниматься исключительно проверенные производители, тогда как транспортировка ляжет на плечи профессиональных логистических операторов. В оборонном ведомстве ожидают, что такой подход существенно усилит рыночную конкуренцию и сделает процесс ценообразования максимально прозрачным.

Чтобы избежать попадания некачественной продукции в подразделения, вводится новый механизм контроля. Все продукты будут проходить тщательную проверку в специальных распределительных центрах еще до отправки на фронт.

Следующим шагом реформы станет переход от заказа отдельных ингредиентов к заказу полноценных блюд. Этот процесс будет осуществляться через систему DOT-Chain Food, которая способна автоматически рассчитывать необходимое количество продуктов, опираясь на утвержденную рецептуру и точную численность личного состава.

Первые закупки по обновленной модели запланированы уже на текущий год. Сначала реформа заработает в воинских частях на территории нескольких регионов, после чего ее географию будут постепенно расширять.

Напомним, ранее бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что после смены руководства лично передал Евгению Хмаре собственный план развития оборонного направления и ведения войны. По словам экс-министра, стратегия не ограничивается общими целями, а содержит пошаговый механизм реализации каждого направления.