Крім того, якість провізії контролюватимуть ще до того, як вона потрапить безпосередньо до військових частин. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Які деталі реформи харчування у ЗСУ?

Згідно з новими правилами, постачанням харчів займатимуться винятково перевірені виробники, тоді як транспортування ляже на плечі професійних логістичних операторів. У оборонному відомстві очікують, що такий підхід суттєво посилить ринкову конкуренцію та зробить процес ціноутворення максимально прозорим.

Щоб уникнути потрапляння неякісної продукції до підрозділів, запроваджується новий механізм контролю. Усі продукти проходитимуть ретельну перевірку на спеціальних розподільчих центрах ще до етапу виряджання на фронт.

Наступним кроком реформи стане перехід від замовлення окремих інгредієнтів до замовлення повноцінних страв. Цей процес відбуватиметься через систему DOT-Chain Food, яка здатна автоматично розраховувати необхідну кількість продуктів, спираючись на затверджену рецептуру та точну чисельність особового складу.

Перші закупівлі за оновленою моделлю заплановані вже на поточний рік. Спочатку реформа запрацює у військових частинах на території кількох регіонів, після чого її географію будуть поступово розширювати.

Нагадаємо, раніше колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що після зміни керівництва особисто передав Євгенію Хмарі власний план розвитку оборонного напряму та ведення війни. За словами ексміністра, стратегія не обмежується загальними цілями, а містить покроковий механізм реалізації кожного напряму.