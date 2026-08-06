Відповідну заяву він зробив під час інтерв'ю Сергію Стерненку.

Що відомо про план, який Федоров передав новому очільнику Міноборони?

За словами Федорова, він хотів не просто віддати документ, а детально пояснити його логіку та принципи реалізації.

Це перше, що я зробив. Я показав йому особисто, щоб з емоцією, з душею все детально розказати, пояснив логіку, як ця логіка потім плану війни декомпозується на закупівлі, декомпозується на розробки,

– сказав він.

За словами ексміністра, стратегія не обмежується загальними цілями, а містить покроковий механізм реалізації кожного напряму. Йдеться про конкретні завдання, терміни та необхідні ресурси для розвитку українського оборонно-промислового комплексу.

Документ деталізує реалізацію військової стратегії до рівня окремих проєктів. Серед ключових напрямів – виробництво дешевих ракет, розвиток ланцюгів постачання, співпраця з виробниками, укладання контрактів, пошук фінансування та координація великої кількості оборонних програм.

Якщо дивишся на деталі, ти розумієш, що до кінця осені тобі треба зробити дешеві ракети, потрібно їх мінімум стільки-то. Для цього потрібно розібратись із supply chain, з виробниками, підписати контракти, знайти гроші… Це декомпозиція на сотні проєктів,

– сказав він.

За словами Федорова, саме така деталізація дозволяє перетворити загальний план війни на конкретні управлінські рішення та виробничі процеси.

Під час інтерв'ю колишній міністр також наголосив, що зараз для держави важливо якнайшвидше завершити процес із призначенням повноцінного міністра оборони, аби відомство працювало без затримок.

"Потрібно призначати міністра оборони, щоб країна далі працювала. Коли ми пройдемо цю дату, я буду далі про свій шлях розповідати, що ми будемо робити. У мене є варіант B, C, D. Важливо працювати на нашу перемогу, реалізувати план, про який ми сьогодні говорили", – зауважив Федоров.

Варто зазначити, що ще раніше Федоров презентував концепцію AIR-LAND-ECONOMY, яка передбачає три ключові напрями: захист українського неба, стримування російського наступу на фронті та системне ураження економічного потенціалу країни-агресора. За його словами, саме ці принципи стали основою переданого новому керівництву Міністерства оборони плану.