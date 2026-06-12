Это просто абсурдно, – начальник Генштаба раскритиковал передачу функций ТЦК полиции

Начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов раскритиковал идею передачи части функций ТЦК Национальной полиции. По его словам, законодательство четко определяет полномочия каждого органа в процессе мобилизации.

Генерал в интервью для LIGA.net подчеркнул, что смешивание этих функций нецелесообразно и противоречит действующей системе.

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Что говорит Гнатов об идее передачи функций ТЦК полиции?

По его словам, предложения об изменении этих полномочий не имеют практического смысла.

Законодательством Украины четко определены обязанности, задачи и функции всех органов и субъектов, которые участвуют в процессе мобилизации. Роль каждого прописана отдельно. То, что выполняют ТЦК и СП – это одни задачи. То, что в пределах своих полномочий выполняет Национальная полиция – совсем другие,

– заявил Гнатов.

ТЦК и СП отвечают за ведение воинского учета, оповещение военнообязанных и организацию призыва граждан на военную службу. Зато правоохранители выполняют совершенно другие функции и привлекаются только в пределах своих законных полномочий.

Андрей Гнатов подчеркнул, что Национальная полиция занимается мерами принуждения в отношении граждан, нарушающих требования мобилизационного законодательства. Речь идет, в частности, о лицах, уклоняющихся от исполнения воинского долга или игнорирующих вызовы в территориальные центры комплектования.

В то же время, по словам начальника Генштаба, правоохранители не могут выполнять задачи, которые относятся к компетенции ТЦК и СП.

Как Национальная полиция, например, может вести военный учет или организовывать оповещение граждан? Это просто абсурдно. Поэтому функции четко разграничены, и каждый орган должен выполнять свои задачи в соответствии с законодательством Украины,

– подчеркнул генерал.

Отдельно Гнатов признал, что процесс мобилизации в Украине остается сложным. На ситуацию влияют как российские информационно-психологические операции, так и заявления отдельных украинских публичных лиц, которые могут подигрывать вражеским нарративам.

В то же время начальник Генерального штаба подчеркнул, что мобилизация в настоящее время остается единственным механизмом пополнения рядов Сил обороны гражданскими лицами. Он также напомнил, что группировка российских войск на фронте насчитывает более 700 тысяч военнослужащих, поэтому Украина нуждается в достаточном количестве личного состава для удержания линии фронта и противодействия агрессору.

Что известно о реформе ТЦК?

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что в стране планируют провести реформу ТЦК и СП. В то же время она подчеркнула, что изменения в работе произойдут только после реализации ряда других обновлений в сфере военной службы.

По словам главы правительства, в первую очередь Министерство обороны работает над реформой оплаты труда военнослужащих. Следующим этапом должны стать новые контракты для пехотинцев и штурмовиков. Также власти планируют урегулировать вопрос сроков прохождения военной службы.

Только после этого начнется реформа ТЦК, которую Свириденко назвала самой сложной среди запланированных изменений. Она отметила, что этот вопрос остается одним из самых чувствительных для украинского общества.

Первые результаты работы над военными реформами, по словам премьер-министра, могут представить уже в ближайшие недели.