Минобороны предлагает трансформировать ТЦК в "Офисы резерва+", – СМИ

Министерство обороны Украины рассматривает возможность трансформации территориальных центров комплектования и социальной поддержки в новую систему "Офисов резерва+". Новая структура может состоять из двух отдельных направлений - офисов комплектования и офисов сопровождения.

Об этом говорится в материале "Украинской правды".

В чем заключается предложение переформатирования ТЦК и СП в "Офисы резерва+"?

По данным источников издания в парламенте, офисы комплектования будут отвечать за ведение учета военнообязанных, планирование мобилизации, рекрутинг и оформление людей на службу. Также в общественных местах планируют создать специальные точки рекрутинга.

Кроме этого, предусматривается создание отдельных хабов комплектования. В них временно будут находиться добровольцы и военнообязанные, которых доставила полиция во время прохождения процедуры привлечения в армию.

Согласно концепции Минобороны, в таких хабах будут проводить проверку документов, военно-врачебную комиссию, оценку психической устойчивости и профессиональной пригодности.

В то же время офисы сопровождения должны заниматься социальными вопросами военных и их семей. Речь идет об оформлении компенсаций раненым, выплаты семьям погибших, а также организацию захоронений. Часть этих процессов в Минобороны планируют оцифровать.

ТЦК – огромная структура, которая обеспечивает для войска 30+ тысяч мобилизованных и контрактников в месяц. Никто не хочет ломать систему, поэтому дискуссий много. Долго обсуждали, кто должен доставлять мужчин с улицы в ТЦК. В Минобороны предлагали, чтобы этим занимались исключительно полицейские, без участия военных. Но полиция против. Сейчас все заглохло – консенсуса нет,

– рассказал собеседник УП в военном руководстве.

В то же время издание отмечает, что пока все эти изменения остаются лишь на уровне наработок. Соответствующие инициативы еще не оформлены в законопроекты или правительственные постановления, а концепции продолжают дорабатывать представители Минобороны, Генштаба и Офиса Президента.

Кстати, военнослужащий ВСУ, капитан Даниил Яковлев в эфире 24 Канала обратил внимание на неутешительное физическое и моральное состояние тех мобилизованных, которых набирают сотрудники ТЦК и СП. Эксперт предлагает провести аудит в руководстве терцентров и предоставить дополнительные полномочия антикоррупционным органам по этому поводу.

Что известно о реформировании ТЦК?

Секретарь парламентского комитета по нацбезопасности и народный депутат Роман Костенко в апреле рассказывал, что в Украине планируется реформа ТЦК, которая может включать изменение названия на "Офис комплектования". Новые структуры будут иметь разделенные функции социальной работы и призыва, и должны работать в разных зданиях.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко отметила, что над реформой ТЦК работает профильное Министерство обороны, но окончательный вариант документа еще не готов. Консультации с Верховной Радой состоятся после завершения финального варианта новых правил.

Кроме того, в Верховной Раде уже рассматривают законопроект №15076, который предусматривает ограничение действий представителей ТЦК и полиции во время проверки документов. Документ, в частности, запрещает необоснованное применение физической силы и специальных средств к военнообязанным.