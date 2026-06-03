Такое мнение в интервью 24 Каналу высказал военнослужащий, капитан Даниил Яковлев, подчеркнув, что реформирование ТЦК действительно нужно, но должным образом, ведь изменение только названия органа не улучшит качество его работы.

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Реформа ТЦК: как улучшить мобилизацию?

Военнослужащий ВСУ считает целесообразным провести тестирование по подразделениям, которые и так занимаются рекрутингом и осуществляют набор в свои формирования, больше мотивировать их продолжать этот процесс. Например, увеличить финансирование на рекламу, на приобретение необходимой техники или рассмотреть другие варианты.

Сейчас активно застраивают Киев, вот выделили бы 10 квартир, провели акцию: кто подпишет контракт, между ними разыграют это жилье. Я говорю условно. Надо искать необычные подходы,

– отметил Яковлев.

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По словам военнослужащего, проводить реформирование ТЦК нужно, но сейчас он не видит механизма как будут набирать в войско людей. Яковлев добавил, что сейчас меняется система бронирования, у работников предприятий будет меньше брони, поэтому под эту тему, на его взгляд, как раз и запускается реформирование.

Видимо, на полицию возложат функции, чтобы она занималась поиском тех, кто в розыске. Но сколько ежемесячно она найдет людей, которые попадут в армию, не понимаю. Какое бы название ТЦК не имели, еще не улучшит мобилизацию,

– убежден Яковлев.

Об изменениях в украинской армии: смотрите полное интервью Яковлева

Военный объяснил, что сейчас идет война на истощение. Однако он отметил, что Россия имеет большой человеческий ресурс и может быстро набирать новобранцев, особенно если объявит мобилизацию. А вот в Украине с этим дела обстоят несколько иначе, оперативно пополнить войско становится проблематично.

Поэтому, как отметил Яковлев, следует предусмотреть ряд механизмов, поощрений, чтобы люди приобщались в ряды ВСУ. Он подчеркнул, очень важно уметь мотивировать граждан.

Я бы еще отдельно проработал тему рекрутинга женщин на отдельные должности. Сделать гражданские должности вместо военных для тех, кто хочет служить в армии,

– предлагает Яковлев.

Также, по мнению военного, необходимо заниматься рекрутингом иностранцев. Следует принять соответствующий закон для этого и создать отдельные подразделения, определить направления деятельности и сферы ответственности.

Функции ТЦК следует возложить на полицию

Напомним, что журналист, сержант ВСУ Павел Казарин убежден, что ожидать реальных изменений вокруг мобилизации можно будет только в случае, если функции ТЦК полностью передать работникам Нацполиции. По его словам, если поиск будут осуществлять правоохранители, то тогда терцентры будут заниматься оформлением документов и сопровождать рекрута. Если этого не предусмотреть, то, по убеждению Казарина, репутационные последствия перейдут в новую структуру, которая просто будет иметь другое название.

А вот юрист Олег Паньчак отметил, что в новых "Офисах призыва" должны в первую очередь работать военнослужащие, имеющие боевой опыт. По его словам, кроме нового названия органа следует внедрить реальные изменения. Сейчас, как отметил юрист, ключевым является то, чтобы мобилизационные мероприятия перестали ассоциируются у людей с "охотой" на них. По его убеждению, реформа ТЦК должна предусматривать урегулированные законом процедуры мобилизации, которые должны выполняться, а не только быть на бумаге.