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      Реформа органов прокуратуры: Рябошапка назвал ключевые даты

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      Руслан Рябошапка – украинский генпрокурор / ВРУ

      Офис генпрокурора начнет работать с 1 января, но переаттестация прокуроров продлится куда дольше и завершится не раньше сентября 2020 года.

      Об этом Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка говорил на заседании Комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Там Рябошапка 27 ноября представил план развития органов прокуратуры, пишет Интерфакс-Украина.

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      Когда заработает Офис Генпрокурора

      По словам генпрокурора, в конце декабря 2019 года завершится процесс аттестации прокуроров непосредственно в ГПУ. После этого введут систему оценки работы прокуроров.

      С 1 января мы планируем, что будет работать уже Офис Генерального прокурора,
      – отметил Рябошапка.

      Заметим, что в Генеральной прокуратуре Украины состоялся второй этап переаттестации прокуроров – тестирование на общие способности и навыки. Участие приняли 795 прокуроров. О результатах – в материале 24 канала.

      Когда завершится переаттестация прокуроров

      ► Аттестация прокуроров региональных прокуратур, по словам главы ГПУ, продлится до середины 2020 года.

      ► Аттестация прокуроров в местных управлениях ранее сентября 2020 года не завершится.

      К декабрю 2020 года мы надеемся полностью внедрить электронную систему уголовного судопроизводства во всех органах уголовной юстиции,
      – убежден Рябошапка.

      Ранее Рябошапка рассказал о том, что в Украине есть дефицит кадров на многие должности в прокуратуре. Поэтому рассматривают в региональные прокуратуры кандидатов, которые не имеют соответствующего опыта работы. Однако аттестацию будут проходить все.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Реформы ГПУ Руслан Рябошапка
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