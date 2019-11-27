Реформа органів прокуратури: Рябошапка назвав ключові дати

Офіс Генпрокурора почне працювати з 1 січня, але переатестація прокурорів триватиме куди довше і завершиться не раніше вересня 2020 року.

Про це Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка говорив на засіданні Комітету Ради з питань правоохоронної діяльності. Там Рябошапка 27 листопада презентував план розвитку органів прокуратури, пише Інтерфакс-Україна.

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Коли запрацює Офіс Генпрокурора

За словами Генпрокурора, у кінці грудня 2019 року завершиться процес атестації прокурорів безпосередньо у ГПУ. Після цього запровадять систему оцінки роботи прокурорів.

З 1 січня ми плануємо, що буде працювати вже Офіс Генерального прокурора,

– наголосив Рябошапка.

Зауважимо, що у Генеральній прокуратурі України відбувся другий етап переатестації прокурорів – тестування на загальні здібності та навички. Участь взяли 795 прокурорів. Про результати – у матеріалі 24 каналу.

Коли завершиться переатестація прокурорів

► Атестація прокурорів регіональних прокуратур, за словами очільника ГПУ, триватиме до середини 2020 року.

► Атестація прокурорів у місцевих управліннях раніше вересня 2020 року не завершиться.

До грудня 2020 року ми сподіваємося повністю впровадити електронну систему кримінального судочинства у всіх органах кримінальної юстиції,

– переконаний Рябошапка.

Раніше Рябошапка розповів про те, що в Україні є дефіцит кадрів на багато посад в прокуратурі. Тому розглядають у регіональні прокуратури кандидатів, які не мають відповідного досвіду роботи. Однак атестацію проходитимуть всі.