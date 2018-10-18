Реформа силовых структур – вопрос выживания для Украины

Проблема действующей украинской власти именно в том, что она зачастую пытается не менять правила игры, а приспосабливаться к существующим. Не разрушать сложившиеся касты, а приручать их. Опирается на тех, кому, по большому счету, все равно, кому служить.

Проблема Украины в том, что власть пытается приручить хищников, вместо того, чтобы их упразднить.

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Примерно за год до Майдана страна до хрипоты спорила о "кнопкодавстве" в парламенте. Партия регионов регулярно им пользовалась, чтобы продвигать нужные законопроекты. А все инициативы, которые могли кнопкодавство похоронить (например, привязка кнопок к отпечаткам пальца), отправлялись "под сукно".

Спустя несколько лет – уже после того, как спикером стал Андрей Парубий, эта тема вновь всплыла в одном из интервью. В ответ прозвучало, что "кнопкодавство" удалось побороть за счет договоренностей с фракциями, а потому в дорогостоящих переменах нет смысла. Потому что перемены не могут строиться на "договорняках". Если что-то не отлито в законодательном бетоне, то завтра все соглашения отправятся в мусорное ведро.

Возможно, тему "кнопкодавства" сегодня оттеснили на периферию нашего внимания другие медиаповоды, но кто знает, что будет в парламенте после следующих выборов?



Андрія Шиньковича зафіксували за кнопкодавством

Власть оппирается на тех, кому, по большому счету, все равно, кому служить. Причем, речь сейчас даже не об олигархах. Речь о тех, кто вмонтирован в государственную вертикаль и чье карьерное будущее определяется теми, кто эту самую вертикаль возглавляет. Чиновники. Силовики. Люди с удостоверениями.

Кадровая политика – это не политический вопрос. Это вопрос элементарного выживания. Причем, как государства в целом, так и действующей политической элиты в частности.

Потому что война не оставляет иллюзий. Мы видели, что происходило с чиновниками и силовиками в Крыму и на Донбассе. Видели их массовую присягу новым флагам. И каждый день эти люди с энтузиазмом неофитов теперь доказывают лояльность новым хозяевам.

Возможно, нынешняя элита осталась в заложниках у старой парадигмы мышления. Когда "худой мир" воспринимался как нечто куда более привлекательное, нежели "добрая ссора". Когда умение договариваться было чуть ли не главным пропуском в мир политического долгожительства. Только ведь теперь так уже не будет.

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У нынешних обитателей кабинетов не будет своего Ростова. Им некуда будет сбегать в случае поражения. Московские руки куда длиннее киевских. А российские методы куда менее вегетарианские, чем украинские. И в этих условиях опираться на нереформированные силовые структуры – все равно, что кататься верхом на тигре. Как только вы перестанете за него держаться – он вас сожрет.

Можно, конечно, и дальше рассказывать, что Денис Бигус – "человек с сомнительной репутацией". Можно и дальше отмалчиваться по поводу его расследования об одном из руководителей Службы внешней разведки. Хороший пример того, почему на пятый год войны у нас случаются скандалы наподобие "кейса Семочко".

Можно даже намекать, что проводится внутреннее расследование по итогам которого будет принято решение. Но только вопросов от этого меньше не становится. И это вопросы не о рейтинге. Не о предвыборной кампании. Это вопросы об инстинкте самовыживания. В конце концов, из трех поросят самым дальновидным оказался Наф-Наф, а двое его братьев могут винить лишь самих себя.