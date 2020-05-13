Реформирование таможни будут проводить по трем направлениям: глава Минфина рассказал по каким

В Министерстве финансов разработали план реформирования и развития таможни. Он учитывает лучшие международные практики. Изменения будут внедрять по трем направлениям.

План мероприятий по реформированию и развитию таможенных органов презентовал на заседании правительства министр финансов Сергей Марченко, сообщает 24 канал. Читайте также Это миллиарды долларов, – Уманский рассказал о масштабах контрабанды на таможне Он основывается на лучших международных практиках и учитывает рекомендации партнеров и украинских экспертов. Мы видим развитие таможни по трем ключевым направлениям,

– отметил Марченко. Что известно о трех направлениях реформирования таможни Первый – функциональный, предполагает контроль государства на всех этапах деятельности таможни и уменьшает коррупционные риски. В его рамках таможню обеспечивать весами, сканерами, камерами и другой техникой. Также планируют ввести круглосуточный ежедневный контроль за рисковыми операциями.



– функциональный, предполагает контроль государства на всех этапах деятельности таможни и уменьшает коррупционные риски. В его рамках таможню обеспечивать весами, сканерами, камерами и другой техникой. Также планируют ввести круглосуточный ежедневный контроль за рисковыми операциями. Второй – изменение отношения украинцев к таможне как ячейке коррупции. Для этого планируют: обновить кадровый состав Гостаможслужбы на 30-40%; провести тестирование квалификации и добропорядочности сотрудников; ввести систему бонусов и мотивации. Третий – превращение таможни в сервисный центр для добропорядочных предпринимателей. Для этого будут создавать качественные электронные сервисы и внедрять прозрачные и четкие правила. Марченко отметил, что во время реформирования планируют такие мероприятия: цифровизовать управленческие процессы;

внедрить централизованную систему установления рисков;

создать мониторинговый центр;

ввести автоматическое оформление экспорта;

ввести новый тариф, гармонизированный с другими странами мира;

разработать законопроект о совершенствовании контроля таможенной стоимости. Каковы сроки реализации плана Марченко отметил, что воплотить все эти быстрые решения хотят до сентября 2020 года.

К маю планируют решить ключевые кадровые вопросы и создать мониторинговый центр.

После этого Гостаможслужба будет заниматься автоматизацией таможенного оформления. Кроме того, будут работать над подготовкой законопроекта о новый таможенный тариф.

К середине лета планируют разработать проект закона относительно унифицированных ставок пошлин на некоторые группы товаров. Обратите внимание Решение принимал Марченко, – Нефедов об увольнении с должности главы таможни Что известно о новой Государственной таможенной службе Она официально начала работать в Украине с декабря 2019 года.

Новая таможня — новый орган, который будет состоять из четырех ключевых элементов: современная европейская инфраструктура, одинаковые и понятные для всех правила, быстрый и удобный сервис, новая кадровая политика.

24 апреля 2020 года правительство уволило Максима Нефедова с должности председателя Государственной таможенной службы.