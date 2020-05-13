Реформирование таможни будут проводить по трем направлениям: глава Минфина рассказал по каким
В Министерстве финансов разработали план реформирования и развития таможни. Он учитывает лучшие международные практики. Изменения будут внедрять по трем направлениям.
План мероприятий по реформированию и развитию таможенных органов презентовал на заседании правительства министр финансов Сергей Марченко, сообщает 24 канал.
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Он основывается на лучших международных практиках и учитывает рекомендации партнеров и украинских экспертов. Мы видим развитие таможни по трем ключевым направлениям,
– отметил Марченко.
Что известно о трех направлениях реформирования таможни
- Первый – функциональный, предполагает контроль государства на всех этапах деятельности таможни и уменьшает коррупционные риски. В его рамках таможню обеспечивать весами, сканерами, камерами и другой техникой. Также планируют ввести круглосуточный ежедневный контроль за рисковыми операциями.
- Второй – изменение отношения украинцев к таможне как ячейке коррупции.
Для этого планируют:
- обновить кадровый состав Гостаможслужбы на 30-40%;
- провести тестирование квалификации и добропорядочности сотрудников;
- ввести систему бонусов и мотивации.
- Третий – превращение таможни в сервисный центр для добропорядочных предпринимателей. Для этого будут создавать качественные электронные сервисы и внедрять прозрачные и четкие правила.
Марченко отметил, что во время реформирования планируют такие мероприятия:
- цифровизовать управленческие процессы;
- внедрить централизованную систему установления рисков;
- создать мониторинговый центр;
- ввести автоматическое оформление экспорта;
- ввести новый тариф, гармонизированный с другими странами мира;
- разработать законопроект о совершенствовании контроля таможенной стоимости.
Каковы сроки реализации плана
- Марченко отметил, что воплотить все эти быстрые решения хотят до сентября 2020 года.
- К маю планируют решить ключевые кадровые вопросы и создать мониторинговый центр.
- После этого Гостаможслужба будет заниматься автоматизацией таможенного оформления. Кроме того, будут работать над подготовкой законопроекта о новый таможенный тариф.
- К середине лета планируют разработать проект закона относительно унифицированных ставок пошлин на некоторые группы товаров.
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Что известно о новой Государственной таможенной службе
- Она официально начала работать в Украине с декабря 2019 года.
- Новая таможня — новый орган, который будет состоять из четырех ключевых элементов: современная европейская инфраструктура, одинаковые и понятные для всех правила, быстрый и удобный сервис, новая кадровая политика.
- 24 апреля 2020 года правительство уволило Максима Нефедова с должности председателя Государственной таможенной службы.
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