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Реформирование таможни будут проводить по трем направлениям: глава Минфина рассказал по каким

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Реформу таможни будут проводить по трем направлениям: каким
Реформирование таможни будут проводить по трем направлениям / agropolit.com

В Министерстве финансов разработали план реформирования и развития таможни. Он учитывает лучшие международные практики. Изменения будут внедрять по трем направлениям.

План мероприятий по реформированию и развитию таможенных органов презентовал на заседании правительства министр финансов Сергей Марченко, сообщает 24 канал.

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Он основывается на лучших международных практиках и учитывает рекомендации партнеров и украинских экспертов. Мы видим развитие таможни по трем ключевым направлениям,
– отметил Марченко.

Что известно о трех направлениях реформирования таможни

  • Первый – функциональный, предполагает контроль государства на всех этапах деятельности таможни и уменьшает коррупционные риски. В его рамках таможню обеспечивать весами, сканерами, камерами и другой техникой. Также планируют ввести круглосуточный ежедневный контроль за рисковыми операциями.
     
  • Второй – изменение отношения украинцев к таможне как ячейке коррупции.

Для этого планируют:

  1. обновить кадровый состав Гостаможслужбы на 30-40%;
  2. провести тестирование квалификации и добропорядочности сотрудников;
  3. ввести систему бонусов и мотивации.
  • Третий – превращение таможни в сервисный центр для добропорядочных предпринимателей. Для этого будут создавать качественные электронные сервисы и внедрять прозрачные и четкие правила.

Марченко отметил, что во время реформирования планируют такие мероприятия:

  • цифровизовать управленческие процессы;
  • внедрить централизованную систему установления рисков;
  • создать мониторинговый центр;
  • ввести автоматическое оформление экспорта;
  • ввести новый тариф, гармонизированный с другими странами мира;
  • разработать законопроект о совершенствовании контроля таможенной стоимости.

Каковы сроки реализации плана

  • Марченко отметил, что воплотить все эти быстрые решения хотят до сентября 2020 года.
  • К маю планируют решить ключевые кадровые вопросы и создать мониторинговый центр.
  • После этого Гостаможслужба будет заниматься автоматизацией таможенного оформления. Кроме того, будут работать над подготовкой законопроекта о новый таможенный тариф.
  • К середине лета планируют разработать проект закона относительно унифицированных ставок пошлин на некоторые группы товаров.

Обратите внимание Решение принимал Марченко, – Нефедов об увольнении с должности главы таможни

Что известно о новой Государственной таможенной службе

  • Она официально начала работать в Украине с декабря 2019 года.
  • Новая таможня — новый орган, который будет состоять из четырех ключевых элементов: современная европейская инфраструктура, одинаковые и понятные для всех правила, быстрый и удобный сервис, новая кадровая политика.
  • 24 апреля 2020 года правительство уволило Максима Нефедова с должности председателя Государственной таможенной службы.
Автор: Наталия Пристанская
Теги: Кабинет Министров Украины Новости Украины Министерство финансов Украины Сергей Марченко Реформы Государственная таможенная служба
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