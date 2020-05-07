Решение принимал Марченко, – Нефедов об увольнении с должности главы таможни

Решение об увольнении главы Гостаможни фактически принимал министр финансов Сергей Марченко. По словам Максима Нефедова, о своей отставке он узнал за несколько минут до того, как она состоялась.

Слухов о своем увольнении в Кабмине Нефедов не слышал, однако его работу часто критиковали. То, что покидает пост, он понял, увидев повестку дня заседания правительства. Об этом бывший глава Гостаможни рассказал в интервью изданию "Новое время".

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Откуда поступило решение о том, что с ним в качестве главы Гостаможни нужно попрощаться, Нефедов сказать не может.

Наверное, это решение как-то координировалось. Но я не хочу делать какие-то обвинения или предположения. Физически заявление о моем увольнении подавал министр финансов Марченко. Поэтому я считаю, что это его решение. Он не говорил, что ему приказали меня уволить,

– рассказал Нефедов.

Глава Минфина Сергей Марченко после своего назначения заявил, что не имеет претензий к Нефедову на посту главы Гостаможни и Сергею Верланову, который возглавлял Государственную налоговую службу. Сейчас Марченко отмечает необходимость расследовать жалобы бизнеса на налоговую и таможню.

Марченко сказал, что таможня не выполняет план. Я ему объяснил, что его нереально выполнить, потому что он составлялся под совсем другие макроэкономические реалии. Также Марченко сказал, что сейчас не время для тех реформ, которые я планировал,

– сказал Нефедов.

Что известно об отставке Нефедова