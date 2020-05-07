Рішення ухвалював Марченко, – Нефьодов про звільнення з посади голови митниці

Рішення про звільнення очільника Держмитниці фактично ухвалював міністр фінансів Сергій Марченко. За словами Максима Нефьодова, про свою відставку він дізнався за кілька хвилин до того, як вона відбулась.

Чуток про своє звільнення у Кабміні Нефьодов не чув, проте його роботу часто критикували. Те, що покидає посаду, він зрозумів, побачивши порядок денний засідання уряду. Про це колишній очільник Держмитниці розповів в інтерв'ю виданню "Новое время".

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Звідки надійшло рішення про те, що з ним у якості очільника Держмитниці треба попрощатись, Нефьодов сказати не може.

Напевно, це рішення якось координувалося. Але я не хочу робити якісь звинувачення чи припущення. Фізично заяву про моє звільнення подавав міністр фінансів Марченко. Тому я вважаю, що це його рішення. Він не казав, що йому наказали мене звільнити,

– розповів Нефьодов.

Голова Мінфіну Сергій Марченко після свого призначення зазначав, що не має претензій до Нефьодова на посаді голови Держмитниці та Сергія Верланова, що очолював Державну податкову службу. Зараз Марченко наголошує про необхідність розслідувати скарги бізнесу на податкову та митницю.

Марченко сказав, що митниця не виконує план. Я йому пояснив, що його нереально виконати, бо він складався під зовсім інші макроекономічні реалії. Також Марченко сказав, що зараз не час для тих реформ, які я планував,

– сказав Нефьодов.

Що відомо про відставку Нефьодова