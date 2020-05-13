Реформування митниці проводитимуть за трьома напрямками: глава Мінфіну розповів, за якими
У Міністерстві фінансів розробили план реформування та розвитку митниці. Він враховує найкращі міжнародні практики. Зміни впроваджуватимуть за трьома напрямами.
План заходів з реформування та розвитку митних органів презентував на засіданні уряду міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє 24 канал.
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Він ґрунтується на найкращих міжнародних практиках і враховує рекомендації партнерів та українських експертів. Ми бачимо розвиток митниці за трьома ключовими напрямками,
– зазначив Марченко.
Що відомо про три напрямки реформування митниці
- Перший – функціональний, передбачає контроль держави на всіх етапах діяльності митниці та зменшує корупційні ризики. У його рамках митницю забезпечуватимуть вагами, сканерами, камерами та іншою технікою. Також планують запровадити цілодобовий щоденний контроль за ризиковими операціями.
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Другий – зміна ставлення українців до митниці як осередку корупції.
Для цього планують:
- оновити кадровий склад Держмитслужби на 30-40%;
- провести тестування кваліфікації та доброчесності співробітників;
- запровадити систему бонусів та мотивації.
- Третій – перетворення митниці на сервісний центр для доброчесних підприємців. Для цього створюватимуть якісні електронні сервіси та впроваджуватимуть прозорі й чіткі правила.
Марченко зазначив, що під час реформування планують такі заходи:
- цифровізувати управлінські процеси;
- запровадити централізовану систему встановлення ризиків;
- створити моніторинговий центр;
- запровадити автоматичне оформлення експорту;
- ввести новий тариф, гармонізований з іншими країнами світу;
- розробити законопроєкт про вдосконалення контролю митної вартості.
Які терміни реалізації плану
- Марченко зазначив, що втілити всі ці швидкі рішення хочуть до вересня 2020 року.
- До травня планують вирішити ключові кадрові питання та створити моніторинговий центр.
- Після цього Держмитслужба займатиметься автоматизацією митного оформлення. Крім того, працюватимуть над підготовкою законопроєкту про новий митний тариф.
- До середини літа планують розробити проєкт закону щодо уніфікованих ставок мита на деякі групи товарів.
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Що відомо про нову Державну митну службу
- Вона офіційно почала працювати в Україні з грудня 2019 року.
- Нова митниця — новий орган, який складатиметься з чотирьох ключових елементів: сучасна європейська інфраструктура, однакові та зрозумілі для всіх правила, швидкий та зручний сервіс, нова кадрова політика.
- 24 квітня 2020 року уряд звільнив Максима Нефьодова з посади голови Державної митної служби.