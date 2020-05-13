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Реформування митниці проводитимуть за трьома напрямками: глава Мінфіну розповів, за якими

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Реформу митниці будуть проводити за трьома напрямками: якими
Реформування митниці проводитимуть за трьома напрямками / agropolit.com

У Міністерстві фінансів розробили план реформування та розвитку митниці. Він враховує найкращі міжнародні практики. Зміни впроваджуватимуть за трьома напрямами.

План заходів з реформування та розвитку митних органів презентував на засіданні уряду міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє 24 канал.

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Він ґрунтується на найкращих міжнародних практиках і враховує рекомендації партнерів та українських експертів. Ми бачимо розвиток митниці за трьома ключовими напрямками,
– зазначив Марченко.

Що відомо про три напрямки реформування митниці

  • Перший – функціональний, передбачає контроль держави на всіх етапах діяльності митниці та зменшує корупційні ризики. У його рамках митницю забезпечуватимуть вагами, сканерами, камерами та іншою технікою. Також планують запровадити цілодобовий щоденний контроль за ризиковими операціями.

  • Другий – зміна ставлення українців до митниці як осередку корупції.

    Для цього планують:

  1. оновити кадровий склад Держмитслужби на 30-40%; 
  2. провести тестування кваліфікації та доброчесності співробітників; 
  3. запровадити систему бонусів та мотивації.
  • Третій – перетворення митниці на сервісний центр для доброчесних підприємців. Для цього створюватимуть якісні електронні сервіси та впроваджуватимуть прозорі й чіткі правила.

Марченко зазначив, що під час реформування планують такі заходи:

  • цифровізувати управлінські процеси;
  • запровадити централізовану систему встановлення ризиків;
  • створити моніторинговий центр;
  • запровадити автоматичне оформлення експорту;
  • ввести новий тариф, гармонізований з іншими країнами світу;
  • розробити законопроєкт про вдосконалення контролю митної вартості.

Які терміни реалізації плану

  • Марченко зазначив, що втілити всі ці швидкі рішення хочуть до вересня 2020 року.
  • До травня планують вирішити ключові кадрові питання та створити моніторинговий центр.
  • Після цього Держмитслужба займатиметься автоматизацією митного оформлення. Крім того, працюватимуть над підготовкою законопроєкту про новий митний тариф.
  • До середини літа планують розробити проєкт закону щодо уніфікованих ставок мита на деякі групи товарів.

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Що відомо про нову Державну митну службу

  • Вона офіційно почала працювати в Україні з грудня 2019 року.
  • Нова митниця — новий орган, який складатиметься з чотирьох ключових елементів: сучасна європейська інфраструктура, однакові та зрозумілі для всіх правила, швидкий та зручний сервіс, нова кадрова політика.
  • 24 квітня 2020 року уряд звільнив Максима Нефьодова з посади голови Державної митної служби.
Автор: Наталія Пристанська
Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Міністерство фінансів України Сергій Марченко Реформи Державна митна служба
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