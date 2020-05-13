Реформування митниці проводитимуть за трьома напрямками: глава Мінфіну розповів, за якими

У Міністерстві фінансів розробили план реформування та розвитку митниці. Він враховує найкращі міжнародні практики. Зміни впроваджуватимуть за трьома напрямами.

План заходів з реформування та розвитку митних органів презентував на засіданні уряду міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє 24 канал.

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Він ґрунтується на найкращих міжнародних практиках і враховує рекомендації партнерів та українських експертів. Ми бачимо розвиток митниці за трьома ключовими напрямками,

– зазначив Марченко.

Що відомо про три напрямки реформування митниці

Перший – функціональний, передбачає контроль держави на всіх етапах діяльності митниці та зменшує корупційні ризики. У його рамках митницю забезпечуватимуть вагами, сканерами, камерами та іншою технікою. Також планують запровадити цілодобовий щоденний контроль за ризиковими операціями.

– функціональний, передбачає контроль держави на всіх етапах діяльності митниці та зменшує корупційні ризики. У його рамках митницю забезпечуватимуть вагами, сканерами, камерами та іншою технікою. Також планують запровадити цілодобовий щоденний контроль за ризиковими операціями. Другий – зміна ставлення українців до митниці як осередку корупції.



Для цього планують:

оновити кадровий склад Держмитслужби на 30-40%; провести тестування кваліфікації та доброчесності співробітників; запровадити систему бонусів та мотивації.

Третій – перетворення митниці на сервісний центр для доброчесних підприємців. Для цього створюватимуть якісні електронні сервіси та впроваджуватимуть прозорі й чіткі правила.

Марченко зазначив, що під час реформування планують такі заходи:

цифровізувати управлінські процеси;

запровадити централізовану систему встановлення ризиків;

створити моніторинговий центр;

запровадити автоматичне оформлення експорту;

ввести новий тариф, гармонізований з іншими країнами світу;

розробити законопроєкт про вдосконалення контролю митної вартості.

Які терміни реалізації плану

Марченко зазначив, що втілити всі ці швидкі рішення хочуть до вересня 2020 року.

До травня планують вирішити ключові кадрові питання та створити моніторинговий центр.

Після цього Держмитслужба займатиметься автоматизацією митного оформлення. Крім того, працюватимуть над підготовкою законопроєкту про новий митний тариф.

До середини літа планують розробити проєкт закону щодо уніфікованих ставок мита на деякі групи товарів.

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