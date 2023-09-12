На сайте Офиса Президента появился указ Зеленского за 12 сентября. В нем президент приказал проверить все решения военно-врачебных комиссий, принятые с 24 февраля.

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Решения ВВК проверят

Таким образом, президент Зеленский ввел в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 августа 2023 года "О военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины". Контроль за проверкой ВВК глава государства возложил на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.

Следует отметить, что проверку пройдут только решения военно-врачебных комиссий, которые были приняты с 24 февраля 2022 года, дня полномасштабного вторжения.

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