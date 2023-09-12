На сайте Офиса Президента появился указ Зеленского за 12 сентября. В нем президент приказал проверить все решения военно-врачебных комиссий, принятые с 24 февраля.
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Решения ВВК проверят
Таким образом, президент Зеленский ввел в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 августа 2023 года "О военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины". Контроль за проверкой ВВК глава государства возложил на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.
Следует отметить, что проверку пройдут только решения военно-врачебных комиссий, которые были приняты с 24 февраля 2022 года, дня полномасштабного вторжения.
"Чистка" в ВВК: что известно
- 30 августа по результатам заседания СНБО Владимир Зеленский приказал провести комплексную проверку обоснованности решений ВВК относительно инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты в период с 24 февраля 2022 года, для выявления фактов коррупции. Тогда президент подчеркнул, что "правоохранители продолжат проверку системы ВВК и ее очищения от тех, кто использует свои должности против безопасности и обороноспособности нашего государства".
- В тот же день Зеленский в вечернем обращении признал, что установлены отдельные факты фальсификации выводов медицинских комиссий и взяточничества. Украинский лидер рассказал о неутешительной статистике: в отдельных областях после февраля 2022 года в десять раз возросло количество снятия с воинского учета из-за решения ВВК.
- Омбудсмен Дмитрий Лубинец тоже не смог порадовать результатами проверки в военно-врачебных комиссиях. По его словам, зафиксировано очень много случаев, когда здоровых мужчин признавали непригодными к военной службе, а имеющих серьезные проблемы со здоровьем ограниченно пригодными.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов в свою очередь уточнил, что после проверки ВВК и выданных справок о непригодности фамилии врачей-взяточников обязательно обнародуют, а разоблаченных уклонистов тоже ждет ответственность.