На сайті Офісу Президента з'явився указ Зеленського за 12 вересня. У ньому президент наказав перевірити усі рішення військово-лікарських комісій, ухвалені з 24 лютого.

Дивіться також Паперової роботи у військах має бути менше, – Зеленський анонсував перезапуск системи обліку

Рішення ВЛК перевірять

У такий спосіб президент Зеленський увів у дію відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 серпня 2023 року "Про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України". Контроль за перевіркою ВЛК глава держави поклав на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.

Слід зазначити, що перевірку пройдуть лише ті рішення військово-лікарських комісій, які були ухвалені з 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення.

"Чистка" в ВЛК: що відомо