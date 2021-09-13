Реформу заблокировали: Совет судей Украины не избрал членов Этического совета

Совет судей Украины не смог избрать 3 членов Этического совета, который должен оценивать на добропорядочность членов и кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей. Таким образом проведение судебной реформы заблокировали.

В то же время международные эксперты уже определили 3 кандидатов в Этический совет.

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На должность претендовали 4 судьи

На должность членов этической комиссии претендовали:

Николай Голотов – судья Апелляционной палаты ВАКС;

Василий Колюба – судья Львовского апелляционного административного суда;

Анна Вронская – судья Верховного суда;

Николай Кипчарский – судья Пустомытовского районного суда Львовской области.

Судьи Измаильского горрайонного суда Елена Бальжик и Дзержинского районного суда Кривого Рога Ольга Чайкина перед началом голосования сняли свои кандидатуры.

Результаты голосования

На голосовании присутствовали 26 членов Совета судей. Для того чтобы стать делегатом в Этический Совет, 3 кандидата должны были набрать не менее 14 голосов. Однако 16 членов Совета не поддержали ни одного кандидата. То есть проголосовали "против всех".

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