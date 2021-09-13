Реформу заблокировали: Совет судей Украины не избрал членов Этического совета
Источник:24 канал
Совет судей Украины не смог избрать 3 членов Этического совета, который должен оценивать на добропорядочность членов и кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей. Таким образом проведение судебной реформы заблокировали.
В то же время международные эксперты уже определили 3 кандидатов в Этический совет.
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На должность претендовали 4 судьи
На должность членов этической комиссии претендовали:
- Николай Голотов – судья Апелляционной палаты ВАКС;
- Василий Колюба – судья Львовского апелляционного административного суда;
- Анна Вронская – судья Верховного суда;
- Николай Кипчарский – судья Пустомытовского районного суда Львовской области.
Судьи Измаильского горрайонного суда Елена Бальжик и Дзержинского районного суда Кривого Рога Ольга Чайкина перед началом голосования сняли свои кандидатуры.
Результаты голосования
На голосовании присутствовали 26 членов Совета судей. Для того чтобы стать делегатом в Этический Совет, 3 кандидата должны были набрать не менее 14 голосов. Однако 16 членов Совета не поддержали ни одного кандидата. То есть проголосовали "против всех".
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Запуск судебной реформы в Украине: все, что надо знать
- Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект о судебной реформе, который предусматривает восстановление Высшей квалификационной комиссии судей.
- Верховная Рада 3 марта 2021 года в первом чтении приняла этот законопроект, который в ноябре 2020 отправляла на доработку.
- Второй раз его поддержали 30 июня 2021 года, однако через неделю Владимир Зеленский ветировал подписание закона.
- 13 июля Верховная Рада вновь приняла законопроект о проведении судебной реформы с учетом новых поправок.
- Народные депутаты пробовали заблокировать подписание закона президентом, однако 3 августа Владимир Зеленский таки поставил свою подпись.
- Кроме создания ВККС, судебная реформа предусматривает также формирование Этического совета, который должен проверить всех членов и кандидатов в Высшую квалификационную комиссию на добропорядочность. Она должна состоять из 6 человек.
- 3 членов комиссии назначают международные эксперты, остальных 3 должны были назначить по квоте Совета судей Украины.
- Накануне голосования за членов Этического совета Центр противодействия коррупции выразил опасения, что Совет судей намеренно затормозит проведение реформы и не выберет своих представителей.