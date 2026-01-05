Малюк ушел не из-за провала: эксперт предположил, что задумал Зеленский

Украина не проводит персональные чистки в силовом блоке, а осуществляет системную перестройку всей вертикали безопасности с учетом нового этапа войны и позиции западных партнеров. Зеленский балансирует между требованиями США, Европы и внутренними потребностями.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан объяснил 24 Каналу, что реформа охватывает СБУ, ГУР, Минобороны и другие структуры – это ротация для соответствия запросам возможных переговоров, а не наказание конкретных лиц.

Смотрите также: Говорил о Малюке, Федорова и Кулебу: Зеленский объяснил кадровые изменения

Почему президент реформирует силовую вертикаль именно сейчас?

Речь идет о полной реформе и пересдаче всей верхушки силовой вертикали, и СБУ как один из ключевых столпов этой системы не могла остаться в стороне от этих изменений.

Обратите внимание! СБУ под руководством Василия Малюка успешно проводили операции против российских агентов и предателей, в частности операции "Паутина" и подрыв Крымского моста.

"Дадим этой команде возможность поработать по крайней мере первое полугодие – я уверен, что она удивит результатами. Причем не только в войне, но и в дипломатии также", – сказал Кузан.

Вопрос не в Василии Малюке персонально, а в команде вокруг президента – руководителях ГУР, Минобороны, СБУ. Эти организации безопасности обеспечивали позицию, с которой выступал президент, и теперь очевидно были определенные пожелания относительно изменений.

Официальной позиции партнеров нет, но понятно, что новая архитектура безопасности связана с новым этапом возможных переговоров и взаимодействием с США.

Трудно говорить до появления официальной информации, но президент действует так, чтобы все члены команды – Буданов, Малюк, Иващенко – остались единой командой, хоть и переформатированной. Они продолжат выполнять нужные для страны функции, возможно, в других ролях, которые больше соответствуют запросам нового года войны,

– отметил Кузан.

Что еще известно о кадровых изменениях у Зеленского?