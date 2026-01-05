Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан пояснив 24 Каналу, що реформа охоплює СБУ, ГУР, Міноборони та інші структури – це ротація для відповідності запитам можливих переговорів, а не покарання конкретних осіб.

Чому президент реформує силову вертикаль саме зараз?

Йдеться про повну реформу та перескладання всієї верхівки силової вертикалі, і СБУ як один з ключових стовпів цієї системи не могла залишитися осторонь цих змін.

Зверніть увагу! СБУ під керівництвом Василя Малюка успішно проводили операції проти російських агентів і зрадників, зокрема операції "Павутина" та підрив Кримського мосту.

"Даймо цій команді можливість попрацювати принаймні перше півріччя – я впевнений, що вона здивує результатами. Причому не лише у війні, а й у дипломатії також", – сказав Кузан.

Питання не у Василі Малюку персонально, а в команді навколо президента. Ці безпекові організації забезпечували позицію, з якої виступав президент.

Офіційної позиції партнерів немає, але, найімовірніше, нова архітектура безпеки пов'язана з новим етапом можливих переговорів та взаємодією зі США.

Важко говорити до появи офіційної інформації, але президент діє так, щоб усі члени команди – Буданов, Малюк, Іващенко – залишилися єдиною командою, хоч і переформатованою. Вони продовжать виконувати потрібні для країни функції, можливо, в інших ролях, які більше відповідають запитам нового року війни,

– зазначив Кузан.

