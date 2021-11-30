В регионах предлагают по 1 000 гривен в день за госпереворот, – Корниенко

Александр Корниенко заявил, что 1 декабря "готовят подвозы" людей в Киев. А жителям регионов предлагают по 1 000 гривен в день за участие в "госперевороте".

Об этом заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко рассказал на брифинге. Он прокомментировал возможность госпереворота, о котором ранее заявлял президент.

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Корниенко о возможной попытке госпереворота

Стоит ли готовиться вам (журналистам – 24 канал), или всем? Я бы советовал вам приезжать 1 декабря пораньше. Потому что в рамках переворота могут быть заблокированы просто проходы,

– отметил Корниенко.

По его словам, людям в регионах раздают по 1 000 гривен в день, поэтому это "на переворот меньше похоже". "Если уж люди не хотят в перевороте участвовать бесплатно – то это вопрос к "переворотникам". Хотя, ну сейчас погода очень плохая, может, надо и тысячу давать, чтобы люди так удосужились", – добавил вице-спикер.

Корниенко уточнил, что информация о тысяче гривен у него от правоохранителей. Однако рассказать, кто именно предлагает деньги – оппозиция или олигархи – не смог, указав, что "есть разная информация".

Политик напомнил, что пока из-за госпереворота, который якобы готовят в Украине, открыто уголовное производство. "А мы (вероятно, "Слуга народа" – 24 канал) троллим оппозиционеров, которые у нас вот так собираются и не всегда могут артикулировать, по какому поводу", – добавил нардеп.

В завершение Корниенко спросили, почему Совет по нацбезопасности и обороне не собирается на заседание, если есть угроза государственного переворота. Тот ответил, что "СНБО соберется, когда надо будет".

Информация о госперевороте: откуда