Отношусь очень осторожно, – Зеленский о возможности регулирования Telegram

В Украине уже долгое время идет обсуждение возможности регулирования Telegram. Владимир Зеленский убежден, что к этому надо относиться осторожно.

Об этом президент Украины рассказал во время форума "Украина 2024. Независимость", информирует 24 Канал.

Смотрите также Зеленский о Курской операции, F-16 и Татарова: главное с пресс-конференции президента 27 августа

Регулирование Telegram в Украине

Владимир Зеленский отметил, что не может комментировать законопроект о регулировании Telegram, поскольку не знает деталей. Он отметил, что его стоит прочитать и уже после этого станет все понятно.

В целом я очень осторожно отношусь к регулированию таких процессов, скажу вам откровенно. Ведь, видите ли, ГУР попросил это, потом другая разведка что-то еще, потом Служба безопасности – третье. Так, я думаю, правоохранительные органы потом подтянутся, и можно все зарегулировать,

– пояснил Зеленский.

В то же время украинский гарант отметил, что задержание основателя мессенджера – Павла Дурова, никак не влияет на работу Telegram в Украине. Те или иные шаги власти будут происходить в консенсусе с политикой стран ЕС – то есть должно быть согласование стран-членов.

Также Владимир Зеленский указал, что не знает деталей относительно задержания Павла Дурова во Франции.