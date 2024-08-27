Про це президент України розповів під час форуму "Україна 2024. Незалежність", інформує 24 Канал.

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Регулювання Telegram в Україні

Володимир Зеленський зауважив, що не може коментувати законопроєкт про регулювання Telegram, оскільки не знає деталей. Він зазначив, що його варто прочитати та вже після цього стане все зрозуміло.

Загалом я дуже обережно ставлюся до регулювання таких процесів, скажу вам відверто. Бо ж, бачте, ГУР попросив це, потім інша розвідка щось ще, потім Служба безпеки – третє. Так, я думаю, правоохоронні органи потім підтягнуться, і можна все зарегулювати,

– пояснив Зеленський.

Водночас український гарант зазначив, що затримання засновника месенджера – Павла Дурова, ніяк не впливає на роботу Telegram в Україні. Ті чи інші кроки влади відбуватимуться у консенсусі з політикою країн ЄС – тобто має бути погодження країн-членів.

Також Володимир Зеленський вказав, що не знає деталей щодо затримання Павла Дурова у Франції.