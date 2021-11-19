Без подачек Кремля экономика Беларуси трещит по швам

Не секрет, что многие люди в Украине увлекаются самопровозглашенным президентом Беларуси. Мол, у Александра Лукашенко есть стабильность, несмотря на то, что он диктатор и преследует тех, кто думает иначе.

В Беларуси работают заводы, экономика крепка благодаря тесным экономическим связям с Россией, а уровень жизни в стране высокий. Практически социализм.

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Стабильность Беларуси "держиться" на Кремле

Сторонники Лукашенко мечтают о том, чтобы повторить это белорусское экономическое чудо в Украине. А существует ли это чудо на самом деле? Хорошо ли жить в Беларуси Лукашенко? Давайте посмотрим на цифры.

Основа экономической стабильности Беларуси – дотации из России, которые Лукашенко получает в обмен на лояльность.

По оценке Международного валютного фонда, только в 2005 – 2015 годах Минск получил помощи от Москвы в том или ином виде на 106 миллиардов долларов.

Это от 11 до 27% ВВП страны в зависимости от года. Для сравнения, это если бы Украине кто-то давал от 15 до 35 миллиардов долларов в год. Неплохо, да?

С такими цифрами белорусское экономическое чудо уже не кажется таким уж чудом. Наоборот. Возникает закономерный вопрос: "А где все эти деньги?"

При таких вложениях Беларусь уже должна жить не хуже стран Евросоюза. А по факту уровень жизни особо не отличается от Украины. Средняя зарплата сейчас даже ниже украинской.

Белорусская экономика в сравнении с украинской

Более наглядно реальное положение дел в белорусской экономике иллюстрирует график роста ВВП. Если взглянуть на него, то увидим, что в последние 10 лет экономика соседнего государства вела себя практически идентично украинской.



Рост ВВП в Беларуси похожий, как и в Украине / Скриншот 24 канала

В 2015 году у соседей, так же как и у нас, случился обвал. При этом в Беларуси не было ни Майдана, ни войны, ни оккупации части территорий. Не лучше чувствовал себя и белорусский рубль. В 2015 – 2016 годах его курс рухнул в 2 раза.

Все это время в стране так и продолжалась та самая хваленая стабильность Лукашенко. Казалось бы, ничто не мешает развитию, но нет.

Более того, как видно на графике, если экономика Украины стала довольно быстро восстанавливаться после тяжелых 2014 и 2015 годов, то Беларусь таких темпов не продемонстрировала. В последние годы ее экономика чувствовала себя хуже, чем украинская. И это не смотря на дотации и вливания денег из России.

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Как же так вышло, что показатели стабильной Беларуси оказались идентичны воюющей Украина, которой Кремль и Лукашенко пугают своих сограждан?

Тотальная зависимость от России и регулярные дотации разбаловали режим Лукашенко. Зачем проводить какие-то сложные реформы, думать о прибыльности предприятий, если в итоге все равно придет транш из России? За счет которого можно дотировать и убыточные заводы, и закрывать дыры в бюджете.

Режим Лукашенка зависит от цен на углеводороды

Кроме того, значительную статью доходов бюджета Беларуси составляет переработка российского сырья. Его режим Лукашенко также получает на льготных условиях в обмен на лояльность.

К примеру, значительную часть экспорта Беларуси составляют продукты перегонки российской нефти, которую, как и российский газ, Лукашенко получает по льготным ценам. Поэтому, хотя Беларусь и не обладает запасами нефти и газа, состояние ее экономики очень зависит от цен на углеводороды.

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Когда в 2014 году цена на нефть упала, рухнула и национальная валюта, и ВВП Беларуси. Как у других сырьевых стран, зависимых от цены на нефть и газ.

Не спасли ситуацию хваленые белорусские машиностроительные заводы, а также другие отрасли якобы развитой белорусской экономики.

Спасли, как обычно, российские кредиты. Но и их не хватило для поддержания пресловутой стабильности и обеспечения Лукашенко спокойного пребывания у власти.

В общества больше нет поддержки к диктатору

Неутешительные экономические показатели Беларуси и падение уровня жизни переполнили "чашу терпения" граждан. В 2020 году страну охватили беспрецедентные по своей массовости протесты, которые белорусский диктатор жестоко подавлял.



Лукашенко жестоко подавлял мирные протесты / Фото Getty Images

После этого стало очевидно, что режим Лукашенка держится исключительно на насилии. Былой поддержки в обществе больше нет. За дальнейшее пребывание у власти, утратившему легитимность президенту пришлось расплачиваться суверенитетом собственной страны.

Россия принесла Беларуси несчастья

Уже в нынешнем году Лукашенко поддался на давление Кремля. Беларусь подписала с Россией целый ряд интеграционных документов.

Таким образом, разрекламированное белорусское экономическое чудо на самом деле является попросту выдумкой. В реальности ситуация в стране очень печальна.

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Экономика страны нежизнеспособна и выживает лишь за счет постоянных вливаний от дружественного Лукашенко режима Владимира Путина. Многолетний лидер Беларуси оказался не способен построить самодостаточную экономику, которая могла бы полноценно работать без подачек из Москвы.

Из-за бездарного управления Беларусь попала в тотальную зависимость от России. Но даже эта зависимость не принесла стране реального процветания.

В последние годы уровень жизни в стране только снижается. Вдобавок к этому, белорусы оказались лишены базовых гражданских прав, а их страна продолжает терять суверенитет.



Лукашенко в полной зависимости от денег Кремля / Фото Getty Images

Огромные российские дотации не принесли Беларуси и ее жителям счастья. Украина, которой режим Лукашенко до сих пор пугает белорусов, в 2021 году видится куда более стабильным и устойчивым государством. Во всяком случае, у нас не наблюдается массовых протестов и репрессий против участников.

Неизвестно, что ждет Беларусь в ближайшее время и останется ли она вообще независимым государством.