Об этом он рассказал на встрече со студентами трех николаевских вузов 29 ноября. Самая тяжелая ситуация, по его мнению, на Донбассе.
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Реинтеграция людей
Владимир Зеленский подчеркнул, что может быть так, что территории вернутся в Украину раньше, чем проживающие там люди. Если говорить о Донбассе, то люди там уже почти десять лет живут в другом пространстве. По мнению президента, самая тяжелая ситуация с реинтеграцией будет именно там. У союзников было другое мнение.
Партнеры когда-то говорили: "Вам будет почти невозможно вернуть Крым и очень сложно вернуть Донбасс",
– вспоминает Зеленский.
Президент уверен, что земли возвращаются с людьми. Без них сложно. Проблема Донбасса — активные боевые действия, из-за чего могло возникнуть предвзятое отношение. Также там есть сепаратисты. Донбасс милитаризован. А в Крыму такой ситуации нет. Как Донбасс, так и Крым ждут освобождения, однако именно по подобным причинам полуостров реинтегрировать будет легче.
Полное выступление Зеленского в Николаеве: смотрите видео
Украина вернет Крым
- Во временно оккупированном Крыму взломали эфир IPTV и жителям полуострова начали транслировать обращение Владимира Зеленского. Вместо привычной пропаганды крымчане наконец-то услышали правду.
- Также в сети показали видео, на котором виден украинский флаг и бумажка с надписью "ГУР Артан" – затем камера показывает Крымский мост. "Крымский осенний ветер и абсолютно лишняя конструкция", – говорится в подписи к видео.
- Россияне боятся потерять Крымский мост и думают об альтернативных путях. Они уже размышляют о построении тоннеля, а также об маршрутах по железной дороге через Мариуполь.