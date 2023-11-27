Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко прокомментировал новость 24 Каналу. По его словам, сейчас замысел подводного тоннеля кажется фантастикой.

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"Но специалисты должны говорить, возможно ли это вообще. Я знаю, что проблема была даже мост построить из-за специфического ландшафта, почвы", – отметил Костенко.

Очевидным остается то, что россияне боятся потерять Крымский мост и думают об альтернативных путях.

Обратите внимание! Керченский мост, который незаконно построила Россия, подвергся нескольким атакам. Самые резонансные произошли 8 октября 2022 года и 17 июля 2023-го. В настоящее время мост частично не функционирует.

Не только подводный тоннель

"Я думаю, они будут пытаться использовать оккупированные территории. До Мариуполя они теперь строят железнодорожный путь, чтобы его соединить с веткой в Крым", – добавил Костенко.

Поскольку россияне фактически восстанавливают железную дорогу, то могут запустить ее уже к началу декабря. Кроме того, оккупанты планируют новую ветвь от Акимовки на Запорожье до Ростова-на-Дону.

Остается также морской путь, но он может выполнять только второстепенную роль. Как известно, Украина частично контролирует Черное море.

Ситуация на Крымском мосту: последние новости