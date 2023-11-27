Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко прокоментував новину 24 Каналу. За його словами, натепер задум підводного тунелю видається фантастикою.
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"Але спеціалісти мають говорити, чи це взагалі можливо. Я знаю, що проблема була навіть міст побудувати через специфічний ландшафт, ґрунт", – зазначив Костенко.
Очевидним залишається те, що росіяни бояться втратити Кримський міст і думають про альтернативні шляхи.
Не лише підводний тунель
"Я думаю, вони намагатимуться використати окуповані території. До Маріуполя вони тепер будують залізничну колію, щоб її з'єднати з гілкою до Криму", – додав Костенко.
Оскільки росіяни фактично поновлюють залізницю, то можуть запустити її вже до початку грудня. Крім того, окупанти планують нову гілку від Якимівки на Запоріжжі до Ростова-на-Дону.
Залишається також морський шлях, але він може виконувати тільки другорядну роль. Як відомо, Україна частково контролює Чорне море.
Ситуація на Кримському мосту: останні новини
- Вранці 26 листопада в окупованому Криму оголосили ракетну небезпеку й укотре перекрили рух Керченським мостом. Згодом з'явились повідомлення про вибухи в Севастополі.
- Глава СБУ Василь Малюк наголосив, що Кримський міст приречений на знищення. За його словами, працівники Служби безпеки стали справжніми фахівцями з незаконної конструкції.
- До слова, 22 листопада українська розвідка опублікувала відео з Кримським мостом. Під ним був підпис: "Кримський осінній вітер і абсолютно зайва конструкція. Далі буде…".