Про це він розповів на зустрічі зі студентами трьох миколаївських вишів 29 листопада. Найважча ситуація, на його думку, на Донбасі.
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Реінтеграція людей
Володимир Зеленський наголосив, що може бути так, що території повернуться в Україну раніше, ніж люди, що проживають там. Якщо говорити за Донбас, то люди там вже майже десять років живуть в іншому просторі. На думку президента найважча ситуація з реінтеграцією буде саме там. Союзники мали іншу думку.
Партнери колись казали: "Вам буде майже неможливо повернути Крим і дуже складно повернути Донбас",
– пригадує Зеленський.
Президент переконаний, що землі повертаються з людьми. Без них складно. Проблемою Донбасу є активні бойові дії, через що могло виникнути упереджене ставлення. Також там є сепаратисти. Донеччина мілітаризована. А у Криму такої ситуації немає. Як Донбас, так і Крим чекають на звільнення, однак саме через подібні причини півострів реінтегрувати буде легше.
Повний виступ Зеленського в Миколаєві: дивіться відео
Україна поверне Крим
- У тимчасово окупованому Криму зламали ефір IPTV і мешканцям півострова почали транслювати звернення Володимира Зеленського. Замість звичної пропаганди кримчани нарешті почули правду.
- Також у мережі показали відео, на якому видно український прапор та папірець з написом "ГУР Артан" – потім камера показує Кримський міст. "Кримський осінній вітер і абсолютно зайва конструкція", – йдеться у підписі до відео.
- Росіяни бояться втратити Кримський міст і думають про альтернативні шляхи. Вони вже роздумують про побудову тунелю, а також про маршрути залізницею через Маріуполь.