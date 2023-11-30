Про це він розповів на зустрічі зі студентами трьох миколаївських вишів 29 листопада. Найважча ситуація, на його думку, на Донбасі.

Дивіться також Місто-банкрут без шансів на виживання․ Як Росія знищувала Сніжне впродовж 10 років окупації

Реінтеграція людей

Володимир Зеленський наголосив, що може бути так, що території повернуться в Україну раніше, ніж люди, що проживають там. Якщо говорити за Донбас, то люди там вже майже десять років живуть в іншому просторі. На думку президента найважча ситуація з реінтеграцією буде саме там. Союзники мали іншу думку.

Партнери колись казали: "Вам буде майже неможливо повернути Крим і дуже складно повернути Донбас",

– пригадує Зеленський.

Президент переконаний, що землі повертаються з людьми. Без них складно. Проблемою Донбасу є активні бойові дії, через що могло виникнути упереджене ставлення. Також там є сепаратисти. Донеччина мілітаризована. А у Криму такої ситуації немає. Як Донбас, так і Крим чекають на звільнення, однак саме через подібні причини півострів реінтегрувати буде легше.

Повний виступ Зеленського в Миколаєві: дивіться відео

Україна поверне Крим