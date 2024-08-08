Такое мнение 24 Каналу высказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности ЦР Алексей Мельник, отметив, что рейд в Курскую область, пожалуй, лучший пример того, насколько были соблюдены все базовые принципы планирования военной операции.

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Мощный удар по имиджу России

На сегодня нет полного понимания, какая цель и какие задачи тех сил, которые сейчас действуют на территории Курской области.

Элемент стратегической неопределенности. Россиян поставили в ступор,

– отметил Мельник.

Прежде всего это очень сильно ударило по международному имиджу России и по всем легендам о российской непобедимой армии.

"Есть конечно критические замечания относительно того, как Украина, имея проблемы с резервами на горячих участках фронта, начинает новую операцию. Но ответы на эти все вопросы, я думаю, что мы получим в ближайшее время", – добавил содиректор программ внешней политики и международной безопасности ЦР.

Перспективы захвата АЭС

Создается впечатление, что самая большая паника у россиян сейчас из-за судьбы атомной станции в городе Курчатов. Пропагандисты даже пишут, что туда отправлены дополнительные силы, чтобы как-то подкрепить сейчас тех, кто находится на станции.

Захват атомной станции – это довольно рискованный шаг с точки зрения геополитических рисков. Ведь захват ядерного объекта может спровоцировать нежелательную реакцию международного сообщества. Однако Россия может позволить себе игнорировать любые международные правила.

В то же время такая версия не является бесперспективной. Если создать угрозу, то может быть достигнута одна из целей – создание сильной позиции на переговорах, к которым так сильно толкают Украину,

– добавил Мельник.

Сами россияне говорят, что Украина может потенциально предложить обмен, но для этого не надо делать те же шаги, что и россияне, то есть заходить на объект, заводить туда оружие или минировать его.