Таку думку 24 Каналу висловив співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки ЦР Олексій Мельник, зауваживши, що рейд у Курську область, мабуть, найкращий приклад того, наскільки були дотримані всі базові принципи планування військової операції.

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Потужний удар по іміджу Росії

На сьогодні немає повного розуміння, якою є мета і які завдання тих сил, які зараз діють на території Курської області.

Елемент стратегічної невизначеності. Росіян поставили у ступор,

– зазначив Мельник.

Насамперед це надзвичайно сильно вдарило по міжнародному іміджу Росії й по всіх легендах про російську непереможну армію.

"Є звичайно критичні зауваження щодо того, як Україна, маючи проблеми з резервами на гарячих ділянках фронту, починає нову операцію. Але відповіді на ці всі питання, я думаю, що ми отримаємо найближчим часом", – додав співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки ЦР.

Перспективи захоплення АЕС

Складається враження, що найбільша паніка у росіян зараз через долю атомної станції у місті Курчатов. Пропагандисти навіть пишуть, що туди відправлені додаткові сили, щоб якось підкріпити зараз тих, хто перебуває на станції.

Захоплення атомної станції – це доволі ризикований крок з погляду геополітичних ризиків. Адже захоплення ядерного об'єкта може спровокувати небажану реакцію міжнародної спільноти. Однак Росія може дозволити собі ігнорувати будь-які міжнародні правила.

Водночас така версія не є безперспективною. Якщо створити загрозу, то може буде досягнута одна із цілей – створення сильної позиції на переговорах, до яких так сильно штовхають Україну,

– додав Мельник.

Самі росіяни говорять, що Україна може потенційно запропонувати обмін, але для цього не треба робити ті ж самі кроки, що й росіяни, тобто заходити на об'єкт, заводити туди зброю чи мінувати його.