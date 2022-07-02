Рейдерские захваты в Херсоне

Оккупанты продолжают преступную деятельность в Херсоне и проводят рейдерские захваты зданий. Об этом 24 каналу сообщили источники в разведке.

Внимание Сопротивление растет, у России нет достаточно сил для контроля Херсонщины, – CNN

Российские оккупанты провели рейд по захвату многих зданий в Херсоне. Захватили пенсионный фонд. Райффайзенбанк, водоканал и газовую службу,

– сообщила разведка.

Будут переводить на российские пенсии, а на базе банка Аваль теперь будет "Промсвязьбанк".

Хозяйствовать оккупантам осталось недолго

Однако распоряжаться украинским имуществом оккупантам остается недолго. Вооруженные силы Украины уже готовятся выгонять россиян из Херсона.

Поэтому, понимая это, российские захватчики пытаются срочно покинуть отдельные районы Херсона – планируют бегство с места боевых действий в Крым через Арабатскую стрелку.

Оккупанты боятся за свою жизнь

Кроме того, на находящихся под российской оккупацией территориях уже неоднократно были зафиксированы покушения как на оккупантов, так и предателей, перешедших на сторону врага. Поэтому россияне просто боятся за свою жизнь и вынуждены передвигаться по Херсонской области с большим количеством охраны, в бронированных машинах и бронежилетах.

Эти данные подтверждают и в американской разведке. Там отметили, что у России нет достаточно ресурсов, чтобы контролировать захвативший регион.

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