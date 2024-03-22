Об этом 24 Каналу заявил офицер ВСУ Тарас Березовец, отметив, что Россия проводит официальную эвакуацию. Это является первым ключевым выводом об операции российских добровольцев.

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Также захватчики устанавливают блокпосты и ограничивают передвижение граждан России на территории Белгородской области.

Второе – противник не в состоянии противодействовать обстрелам военных объектов на территории этих областей. Их система ПВО не смогла справиться и показала свою неспособность защитить военные объекты,

– отметил Березовец.

В-третьих, вооруженные формирования России бросили на произвол судьбы россиян. То есть они сделали то, что было летом 2023-го года. Они сбежали и не помогли гражданским с эвакуацией. К тому же многие российские военные перешли на сторону российских добровольцев.

"Четвертое – российские добровольцы заставили российское военное командование начать перебрасывать подразделения с линии фронта. Ведь операция проходила настолько успешно", – сказал офицер ВСУ.

Так российские добровольцы взяли под контроль сразу несколько населенных пунктов на территории Белгородской и Курской областей. Противник уже не смог дальше скрывать свое поражение, поэтому был вынужден перебрасывать подразделения с территории Беларуси и временно оккупированных территорий Украины.

Стабильная зона боевых действий

Тарас Березовец рассказал, что согласно прогнозам экспертов, если российским добровольцам удастся продержаться еще несколько дней, то тогда уже как минимум Белгород и вся эта область превратится в стабильную зону боевых действий.

Она начнет расширяться. Эта "смута", о которой говорил Путин, начнет перебрасываться. Достаточно почитать российские паблики, вопли самих белгородцев, которые прямо говорят, что "их кинули". Они задают вопрос: "А мы еще Россия или мы уже Украина?"

– отметил офицер ВСУ.

Это все видят и читают жители соседних российских регионов. Они понимают, что такое начнется и там. Это, убежден Березовец, продолжается создание так называемой санитарной зоны, о которой говорил Владимир Путин.

Обратите внимание! Диктатора спрашивали о том, возможен ли захват Харьковской области из-за атак на приграничные регионы страны-агрессора. Путин заявил, что не исключает того, что придется создать определенную "санитарную зону" на территории, которая подконтрольна "киевскому режиму".

Однако, отметил офицер ВСУ, она будет не на территории Украины, а на территории России. То есть оккупантам со временем придется перебрасывать все больше и больше подразделений. Или же врагу придется признать, что он потерял контроль над приграничными районами.

"Есть соседняя Воронежская область, есть Ростовская область, есть Брянская область. Двигаться есть куда", – подчеркнул военнослужащий.

Какие задачи российских добровольцев

Путин заявил, что действия российских добровольцев – это может быть якобы "попытка, в случае успеха, получить козырь" в возможных переговорах в будущем. Мол, обменять российские территории на украинские. Березовец подчеркнул, что никакого обмена не произойдет.

Одно дело – проводить рейдовые военные операции на территории России, а другое – брать под полный контроль те или иные российские регионы. Чтобы полноценно контролировать хотя бы один район Белгородщины, надо туда заводить серьезные формирования – 2 – 3 бригады. Это огромное количество бойцов.

Такая задача не ставится российскими добровольческими формированиями. У них другие цели. Это больше проведение работы диверсионными группами, это работа в стиле "ударил и убегает" – является более эффективной. Но кто знает, что будет со временем. Ситуация будет развиваться непредсказуемо,

– отметил офицер ВСУ.

Очередной рейд российских добровольцев