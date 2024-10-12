Рейд ТЦК на концерте "Океана Эльзы": как реагируют военные на инцидент с проверками

В Киеве военнослужащие ТЦК и полиция провели рейд возле Дворца спорта на фоне концерта группы "Океан Эльзы". Нескольких мужчин, у которых обнаружили проблемы с документами, задержали, части выписали повестки.

Подобная ситуация, которая произошла накануне вечером, 11 октября, вызвала волну возмущения в обществе. На проверку ТЦК отреагировали и также военнослужащие ВСУ.

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Как отреагировали военные на рейд ТЦК

Украинский адвокат, военнослужащий и общественный деятель Маси Найем отметил, что сейчас есть проблема в том, что когда на границе стоит враг, а мобилизация происходит так, что попадает в СМИ "только как освещение проблем гражданских с ТЦК и полицией".

По его словам, есть сильное напряжение у гражданского населения, так же как и у военных. А негативный шум вокруг процесса мобилизации может создавать напряжение между двумя большими группами нашего общества.

Нарушение прав людей я осуждаю. Так же как и нарушение выполнения обязанностей. Но нам важно сейчас сплотиться вокруг поиска решения. И не полагаться исключительно на государство,

– считает юрист.

Бывший журналист, а ныне – военнослужащий ВСУ Александр Рудоманов напомнил, что в Резерв+ должна быть информация о бумажной повестке. Если ее прислали или не получили и вернули обратно в ТЦК, гражданин должен быть уведомлен, что повестка, направлена по почте, считается врученной.

"Почему? Потому что есть часть людей, которые обновили данные и не живут по месту прописки. Есть люди, которые обновили данные указав не те места жительства, чтобы формально выполнить требование. Есть разные люди. Видимо, ключевое, кто не против мобилизоваться, не готов сам идти в ТЦК, ждет повестку, но что-то провтыкал", – объясняет он.

По его мнению, для того, чтобы не было такого количества "информационного шума" вокруг подобных ситуаций, "было бы хорошо, что государство сообщало, что "уважаемый, мы выполнили согласно законодательству оповещения, вы отказались получить его".

В то же время офицер ВСУ под ником "Ночной Сталкер" обратил внимание на то, что сейчас в Силах обороны критически не хватает личного состава. По его словам, сейчас в ВСУ "дошли до того момента", когда оружия в основном достаточно, но вот людей для него нет.

И на фоне этих разговоров мне чихать с большой колокольни на все это е***е нытье уклонистов о "негодяях с ТЦК". Нам победа нужна, а с правами уклонистов после войны разберемся,

– заявил он.

"Между тыловым обществом и армией нарастает пропасть"

Военнослужащий "Азова" Александр Аронец убежден, что подобные рейды со стороны ТЦК должны проводиться системно. По его словам, если военнообязанный обновил данные, не имеет проблем с ТЦК, имеет бронь или другие законные основания для отсрочки, то даже нужно поддерживать экономику таким образом.

В то же время, по его мнению, если военнообязанный уклоняется от своих обязанностей, не обновил данные, не приходит по полученным им повесткам в ТЦК, то такие люди должны подвергаться осуждению со стороны общества, а не сочувствием.

То есть военные – рабы, которые должны заполучить для всего общества победу, должны сбивать шахеты, ракеты, чтобы те не мешали людям ходить на концерты, и при этом, эти обязанности на военных, по состоянию на сегодня, пожизненные или до смерти. Общество (и депутаты, как часть тылового общества) не предоставило военным опций для демобилизации. И общество сейчас защищает не военных, которые и делают возможными концерты в мирных городах, а защищают тех, кто уклоняется от своих обязанностей,

– отмечает военный.

Он также напомнил, что каждому придется воевать: или в своей армии, или в армии оккупанта. Боец посоветовал, что если кому-то кажется, что это "пугалки", стоит открыть карту Deepstate, который ежедневно делает новостной итог дня, и увидеть всю угрозу.

"После вчерашних "плачей" по осаде, подумайте, у воинов добавилась мотивация ежедневно идти в окопы с пониманием, что это может быть их последний день? Сомневаюсь. Пропасть растет и пропасть может очень неожиданно превратиться в российскую оккупацию. И тогда уже будет не до разговоров. Будете штурмовать посадки под Варшавой и петь "не моя война", – резюмировал он.

В то же время боец ВСУ под ником "Бахмутский демон" комментирует эту ситуацию так: "Что я думаю, армии нужны люди и поверьте как никто это чувствую, а люди в большинстве почему-то не идут, но хотят жить в Украине, которую должна защитить армия. Объясните мне ситуацию".

Руководитель медицинской службы "УЛЬФ", первого отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова также недовольна реакцией общества на ситуацию с ТЦК.

И это все те же люди, которые в 2022 году кричали солнышки зайчики спасите нас от русских в Киеве в 2024 орут позор полиции, армии. Спасибо, очень обнадеживающе и мотивационно. И вы говорите армия воюет за этих п*****в в Киеве,

– заметила она.