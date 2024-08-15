Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что российские власти пытаются всячески скрыть то, что произошло. Владимир Путин так ни разу и не назвал события на Курщине войной.

К теме Красные линии Путина гибкие, как российские границы․ Почему Москва провалила защиту Курской области

Таких прецедентов еще не было

"То, что сейчас происходит на Курщине не с чем сравнивать. Мы создаем прецедент, потому что таких ситуаций еще не было. Только вспомним сколько раз какая-то страна брала под контроль часть другой, к тому же ядерной. Ответ – ноль раз", – подчеркнул Михаил Шейтельман.

То, что сделала украинская армия – это ответ на запрос иностранных экспертов и стратегов. Они убеждали, что у нас якобы нет тактики преодоления укрепленных рубежей противника, особенно, когда в небе постоянно беспилотники. Но Украина смогла взять и обойти их, найти место, где не было никаких укрепленных линий.

А теперь о последствиях. О ядерном оружии даже не вспоминают, а о Курской области вообще запретили говорить. Поэтому некоторые люди могут даже не догадываться, что происходит,

– отметил политтехнолог.

Путин настолько боится называть вещи своими именами, что даже не использует слово "война". Так было в начале российского наступления, когда о жестоком вторжении говорили как о так называемой "сво".

К тому же Путин повторил тезисы, которые когда-то говорила Украина, о невозможности вести переговоры с террористами и идти на шантаж. Фактически он описал россиян и признал, что с ними ни о чем нельзя договариваться.