Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що російська влада намагається всіляко приховати те, що сталося. Владімір Путін так ні разу й не назвав події на Курщині війною.

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Таких прецедентів ще не було

"Те, що зараз відбувається на Курщині немає з чим порівнювати. Ми створюємо прецедент, бо таких ситуацій ще не було. Лише згадаймо скільки разів якась країна брала під контроль частину іншої, до того ж ядерної, держави. Відповідь – нуль разів", – підкреслив Михайло Шейтельман.

Те, що зробила українська армія – це відповідь на запит іноземних експертів та стратегів. Вони переконували, що у нас нібито немає тактики подолання укріплених рубежів противника, особливо, коли в небі постійно безпілотники. Але Україна змогла взяти й обійти їх, знайти місце, де не було ніяких укріплених ліній.

А тепер щодо наслідків. Про ядерну зброю навіть не згадують, а про Курську область взагалі заборонили говорити. Тому деякі люди можуть навіть не здогадуватися, що відбувається,

– зауважив політтехнолог.

Путін настільки боїться називати речі своїми іменами, що навіть не використовує слово "війна". Так було на початку російського наступу, коли про жорстоке вторгнення говорили як про так звану "сво".

До того ж Путін повторив тези, які колись казала Україна, про неможливість вести переговори з терористами та йти на шантаж. Фактично він описав росіян і визнав, що з ними ні про що не можна домовлятися.