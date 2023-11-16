На гидроциклах – в оккупированный Крым: уникальные кадры рейдов спецназовцев ГУР

Украина шаг за шагом приближает момент, когда в Крыму не будет российских оккупантов. В частности, бойцы Главного управления разведки регулярно совершают рейды в районе полуострова.

В четверг, 16 ноября, в ГУР показали уникальные кадры рейдов разведчиков на гидроциклах во временно оккупированный Крым. Там подчеркнули, что украинские бойцы чрезвычайно мотивированы во время выполнения боевых задач.

Смотрите также Репетиция "жеста доброй воли": о чем свидетельствует фальстарт "перегруппировки" России на Херсонщине

Рейды разведчиков в Крым

На ролике, который распространило Главное управление разведки, можно увидеть подготовку к рейду воинов "Стугны" и "Братства" в составе спецподразделения Тимура ГУР Министерства обороны Украины.

"Мотивированные разведчики-спецназовцы ГУР МО Украины продолжают свой славный боевой путь, демонстрируя храбрость и хладнокровие во время боевых задач", – написали в пресс-службе украинской разведки.

Как бойцы ГУР готовились к рейдам на гидроциклах в Крым: смотрите видео

Самые известные операции ГУР

Стало известно 4 октября, что спецназовцы Главного управления разведки десантировались на территории временно оккупированного Крыма. По словам спикера Андрея Юсова, во время этой высадки оккупанты понесли немалые потери. Собственно, в операции участвовали воины "Стугны" и "Братства".

А вот 11 сентября ГУР сообщило о возвращение под контроль Украины так называемых "вышек Бойко". Это буровые газодобывающие платформы, которые с 2014 года находились под контролем российских захватчиков. Теперь они снова принадлежат Украине.

Также 24 августа, в День Независимости, над Крымом развевался украинский флаг благодаря нашим разведчикам. Они высадились на полуострове, во время боя с врагом успешно ликвидировали 30 оккупантов, а затем вывесили наш флаг и покинули полуостров.

Кроме того, наши военные продолжают атаковать частично дислоцирующийся во временно оккупированном Крыму Черноморский флот России. По словам спикера Юсова, врагу нечем заменить пораженные корабли. Вместе с тем он передислоцировал определенные судна в порт в Новороссийске.