Рейдов в оккупированный Крым было больше, чем сообщали публично, – Юсов
Украинские военные будут продолжать рейды во временно оккупированный Крым, ведь они помогают получить важную информацию. Кроме того, таких операций было больше, чем официально сообщали.
Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Он также объяснил цель таких рейдов, передает 24 Канал.
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"Это не последние рейды и операции"
Юсов объяснил, что цель рейдов во временно оккупированный Крым – сбор информации и диверсионные задачи. Он также добавил, что публично сообщали о нескольких рейдах, но на самом деле их было больше.
Есть публичная информация о нескольких рейдах. На самом деле их было больше, но о всех деталях мы пока будем раскрывать. Можно утверждать, что это не последние рейды и операции. Это всегда носит комплексный характер,
– рассказал Юсов.
Он пояснил, что во время рейдов и спецопераций украинские военные могут собрать важную информацию для продолжения поражения сил и средств противника на временно оккупированном Крымском полуострове.
Рейды украинских защитников во временно оккупированный Крым
- Украинские разведчики провели рейд во временно оккупированный в День Независимости – 24 августа. Спецоперацию на оккупированном полуострове готовили ГУР МО совместно с ВМСУ. Ночью 24 августа подразделение ГУР "Артан" высадилось недалеко от населенных пунктов Оленевка и Маяк в Крыму. Тогда произошло боевое столкновение, в ходе которого ликвидировали 30 оккупантов. К слову, во время этого рейда на полуострове также развевался украинский флаг.
- Спецназ также десантировал на временно оккупированном полуострове 4 октября. Известно, что назначенцы подразделений "Стугны" и "Братства" вступили в жестокий бой с оккупантами и россияне понесли немалые потери. К сожалению, украинские разведчики также понесли потери, однако они несоразмерны с российскими. Как пояснил Юсов, это была операция диверсионно-разведывательного характера.
- В ГУР недавно также опубликовали уникальные кадры, как украинские спецназовцы проводят рейды в Крыму На этом видео можно увидеть подготовку к рейду воинов "Стугны" и "Братства" в составе спецподразделения Тимура ГУР Министерства обороны Украины.