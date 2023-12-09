Рейдов в оккупированный Крым было больше, чем сообщали публично, – Юсов

Украинские военные будут продолжать рейды во временно оккупированный Крым, ведь они помогают получить важную информацию. Кроме того, таких операций было больше, чем официально сообщали.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Он также объяснил цель таких рейдов, передает 24 Канал.

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"Это не последние рейды и операции"

Юсов объяснил, что цель рейдов во временно оккупированный Крым – сбор информации и диверсионные задачи. Он также добавил, что публично сообщали о нескольких рейдах, но на самом деле их было больше.

Есть публичная информация о нескольких рейдах. На самом деле их было больше, но о всех деталях мы пока будем раскрывать. Можно утверждать, что это не последние рейды и операции. Это всегда носит комплексный характер,

– рассказал Юсов.

Он пояснил, что во время рейдов и спецопераций украинские военные могут собрать важную информацию для продолжения поражения сил и средств противника на временно оккупированном Крымском полуострове.

Рейды украинских защитников во временно оккупированный Крым