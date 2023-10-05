Об этом 24 Каналу рассказал стрелок 2 штурмовой механизированной роты 1 ОМБ легиона "Свобода России" с позывным "Апостол", отметив, что также они ломают оборону оккупантов. Отметим, что о боях на Белгородщине в легионе сообщили 28 сентября.

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"Мы постоянно выполняем в целом диверсионные задания и создаем напряжение или ломаем оборону на определенных участках", – подчеркнул стрелок.

Он добавил, что, когда они ломают оборону оккупантов, здесь не стоит представлять фронт с армиями. Российские добровольцы это делают в пределах своих возможностей.

Какая ситуация на фронте: смотрите видео

В настоящее время продолжается современная война, поэтому командование российских добровольцев старается максимально идти в ногу со временем. Поэтому, когда штурмовики идут в бой, их прикрывают, в частности, минометы, а в воздухе висят разведывательные БПЛА. Бойцы применяют и FPV-дроны. Также во время операции у них были стрелковые винтовки, гранатометы и гранаты.

Сейчас общая стратегия поведения нашего подразделения такова, что мы обследуем определенный участок местности и разрабатываем его "под себя",

– отметил "Апостол".

Российские добровольцы во время операций штурмуют окопы, ДОТы и укрепленные позиции противника.

"На этот раз и происходило задание такого формата", – сказал стрелок.

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