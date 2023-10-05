Про це 24 Каналу розповів стрілок 2 штурмової механізованої роти 1 ОМБ легіону "Свобода Росії" з позивним "Апостол", зауваживши, що також вони ламають оборону окупантів. Зазначимо, що про бої на Бєлгородщині у легіоні повідомили 28 вересня.
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"Ми постійно виконуємо в цілому диверсійні завдання і створюємо напругу чи ламаємо оборону на певних ділянках", – наголосив стрілок.
Він додав, що, коли вони ламають оборону окупантів, тут не варто уявляти фронт з арміями. Російські добровольці це роблять у межах своїх можливостей.
Яка ситуація на фронті: дивіться відео
Нині триває сучасна війна, тож командування російських добровольців в старається максимально йти в ногу з часом. Тому, коли штурмовики йдуть у бій, їх прикривають, зокрема, міномети, а в повітрі висять розвідувальні БпЛА. Бійці застосовують і FPV-дрони. Також під час операції вони мали стрілецькі гвинтівки, гранатомети та гранати.
Нині загальна стратегія поведінки нашого підрозділу така, що ми обстежуємо певну ділянку місцевості й розробляємо її "під себе",
– зазначив "Апостол".
Російські добровольці під час операцій штурмують окопи, ДОТи та укріплені позиції ворога.
"Цього разу і відбувалося завдання такого формату", – сказав стрілок.
Нещодавня операція на Бєлгородщині: що відомо
- Добровольці легіону "Свобода Росії" повідомили, що їхні групи працювали на території Бєлгородської області Росії. У легіоні зазначили, що вони продовжують "зачистку дому від путінської скверни". На Бєлгородщині відбувся бій.
- Радник з питань комунікації легіону Олексій Барановський розповів, що серед глобальних цілей операції – відтягнення резервів ворога з лінії фронту. А якщо говорити про тактичні цілі, то мовиться про знищення живої сили та техніки окупантів.
- Заступник командира легіону "Цезар" заявив, що такі операції триватимуть. Він додав, що російські добровольці завдали шкоди противнику. Водночас втрат серед бійців легіону не було.