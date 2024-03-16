Это что-то беспрецедентное в этой войне: Черник объяснил важность рейдов на территории России

Российские добровольцы проводят спецоперацию на территории Белгородской и Курской областей. Это невероятно серьезное и колоссальное морально-психологическое давление на противника, на население и на элиты.

Особенности рейда проанализировал в ежедневной сводке для 24 Канала военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник. По его словам, очень хорошо, что добровольцы показали ствольную артиллерию – это означает, что этот корпус довольно серьезно вооружен.

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Рейд российских добровольцев

Петр Черник отметил, если они имеют артиллерию, а не только стрелковое оружие, то это уже довольно неплохой боевой потенциал. Эксперт напомнил, что минометы могут работать на расстоянии от 3 до 8 километров.

Это означает, что на эту минуту там создан небольшой плацдарм. Чем он будет больше и самое главное вытянут во времени, тем лучше для нас,

– отметил Петр Черник.

Если хотя бы несколько сотен добровольцев зашло, то для того, чтобы оказать им полноценное сопротивление, надо сил, как минимум втрое, а то и вчетверо больше. То есть, если их есть 500, то с противоположной стороны надо, как минимум, полторы тысячи. А это 2 полноценные батальонные тактические группы. Так что, это довольно мощные силы нужно отрывать с фронта.

"Это что-то беспрецедентное в этой войне. Впервые рейд длится настолько долго. Чем дольше он будет продолжаться, тем лучше", – объяснил военный эксперт.

Массированные ракетные атаки

Петр Черник объяснил, что у россиян есть нюанс в части целеполагания, а именно минус два А-50. Эти машины как раз призваны вычислять цели. Ведь все происходит в режиме аудиопространства. Радиопочерк имеет абсолютно все, даже земля и вода. Кстати, А-50 на расстоянии до 350 километров может на суше вычислить танковую роту.

Вот именно в части целеполагания у них все усложнилось. Не отменилось, потому что баллистика работает по другим законам. Однако проблемы есть,

– объяснил военный эксперт.

По его мнению, происходит накопление боепотенциала. Будет ли массированный ракетный залп? Да, возможен еще в смешанном цикле – вместе с "Шахедами". Вопрос лишь порядковости ракет – сколько они смогут одномоментно применить. Планку в 122 ракеты – они пока не преодолели.

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