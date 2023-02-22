Стрелял из воображаемого пистолета и пел: экс-офицер ЦРУ выступил на Совбезе ООН от России
Источник:CNS
В среду, 22 февраля, состоялось очередное заседание Совбеза ООН. По просьбе России на нем выступил бывший офицер ЦРУ Реймонд Макговерн.
К слову, Россия созвала заседание Совета Безопасности по расследованию взрывов на Северных потоках. А этого "эксперта" привлекли, чтобы объяснить, почему НАТО – это зло и почему все действия России правильны.
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Следует заметить, что Реймонд Макговерн, бывший аналитик ЦРУ и антивоенный активист, часто появляется в кремлевских СМИ.
На заседании он выступил с 15-минутным заявлением, в котором оправдывал действия России. А в конце выступления произошло то, что модно сейчас называть "кринжем". Сначала он пострелял из невидимого автомата под непонятные крики, а затем спел песню.
Мы будем двигаться вперед, мы будем продолжать любить наших врагов,
– спел Макговерн.
После этого он призвал Раду "сделать все необходимое, чтобы больше никто не убивал детей".
Отрывок из выступления Макговерна: смотрите видео
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