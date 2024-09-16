Также они объяснили, что есть проблемы с курсированием поезда Прага – Перемышль – Прага.

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Что известно о рейсах из Польши

Мы принимаем пассажиров, что не успели на свои рейсы из-за беспрецедентной непогоды, на другие рейсы из Польши по сегодняшним (вероятно, говорится о 16 сентября – 24 Канал) билетам на любые свободные места,

– рассказали в Укрзализныце.

Также там объяснили, что рейсы из и в Варшаву, Хелма, Перемышля, Кошице, Будапешта, Захони курсируют без изменений.

Стоит заметить, что 15 сентября железнодорожники обеих стран из-за наводнений в Польше и Чехии временно отменили ряд рейсов.

Какова ситуация с другими рейсами

Укрзализныця сообщила, что по состоянию на 00:30 16 сентября:

рейс Вена – Киев – Вена Вена как минимум в понедельник 16 сентября будет курсировать как Будапешт – Киев – Будапешт;

как минимум в понедельник 16 сентября будет курсировать как Будапешт – Киев – Будапешт; рейс Чоп – Вена – Чоп Чоп по состоянию отменили из-за невозможности выехать из Вены;

по состоянию отменили из-за невозможности выехать из Вены; рейсы Прага – Перемышль – Прага пока не способны проехать затопленный участок на границе Чехии и Польши. Однако 16 сентября ожидалось челночное движение от Праги до польской границы и от Перемышля до чешской границы с автобусным трансфером вокруг подтопленного участка.

Пик непогоды в Австрии ожидается сегодня – завтра (16 – 17 сентября – 24 канал), поэтому возобновление движения быстрым не будет, вокзалы и метро завтра будут частично закрытыми,

– заявили в Укрзализныце.

Там призвали пассажиров с билетами в Вене обращаться в информационно-сервисный пункт за бесплатным поселением и питанием на период непогоды.