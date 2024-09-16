Також вони пояснили, що є проблеми з курсуванням потяга Прага – Перемишль – Прага.

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Що відомо про рейси з Польщі

Ми приймаємо пасажирів, що не встигли на свої рейси через безпрецедентну негоду, на інші рейси з Польщі за сьогоднішніми (ймовірно, мовиться про 16 вересня – 24 Канал) квитками на будь-які вільні місця,

– розповіли в Укрзалізниці.

Також там пояснили, що рейси з та до Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта, Захоні курсують без змін.

Варто зауважити, що 15 вересня залізничники обох країн через повені у Польщі та Чехії тимчасово скасували низку рейсів.

Яка ситуація з іншими рейсами

Укрзалізниця повідомила, що станом на 00:30 16 вересня:

рейс Відень – Київ – Відень щонайменше у понеділок 16 вересня курсуватиме як Будапешт – Київ – Будапешт;

щонайменше у понеділок 16 вересня курсуватиме як Будапешт – Київ – Будапешт; рейс Чоп – Відень – Чоп станом скасували через неможливість виїхати з Відня;

станом скасували через неможливість виїхати з Відня; рейси Прага – Перемишль – Прага поки що не здатні проїхати затоплену ділянку на кордоні Чехії та Польщі. Проте 16 вересня очікували човниковий рух від Праги до польського кордону і від Перемишля до чеського кордону з автобусним трансфером навколо підтопленої ділянки.

Пік негоди в Австрії очікується сьогодні – завтра (16 – 17 вересня – 24 канал), тож поновлення руху швидким не буде, вокзали й метро завтра будуть частково зачиненими,

– заявили в Укрзалізниці.

Там закликали пасажирів з квитками у Відні звертатися до інформаційно-сервісного пункту за безплатним поселенням і харчуванням на період негоди.