Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, заметив, что нынешние дебаты в США оставили довольно интересное послевкусие. Уже была информация, что 67% телезрителей считают, что там победил Трамп.

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Но были и другие важные цифры. Только 5% из тех, кто смотрел это мероприятие и будет голосовать, сказали, что дебаты повлияли на их выбор. Остальные остались при своем мнении.

Кто выглядел лучше на дебатах

Как отметил Рейтерович, очевидно, что эти дебаты были важны с точки зрения оценки способности каждого из кандидатов находиться на такой должности. Тут команда Байдена сделала определенную ошибку.

Там было нетривиальное объяснение, что Байден был слишком готовым к дебатам. Надо было меньше его готовить. Он хотел говорить по сути, а надо было больше уделять внимание форме; как-то по-другому вести себя в кадре; пытаться привлечь внимание и так далее,

– сказал Рейтерович.

Трамп в этом контексте несколько поразил. Он был более сдержанным, чем обычно. Все думали, что тот будет эмоционально реагировать. Но он почти так не вел себя. Или по крайней мере делал это не так, как раньше.

Меня не покидает ощущение, что 5 ноября в США будут выборами меньшего зла. Мы говорим сейчас не столько о кризисе американской демократии, как о кризисе двух ключевых партий, которые в не слишком хорошем состоянии подходят к выборам. Там не смогли, видимо, найти кандидатов, которые отвечали бы текущему моменту и вызовам, которые сегодня стоят и еще предстанут перед США

– сказал Рейтерович.

Дебаты в США: коротко

Известно, что во время дебатов Байден и Трамп вспомнили и войну в Украине. Трампу не нравится, что США выделяют для нашего государства деньги. Он убеждает, что завершит войну еще до принятия присяги. Но все же Трамп признает, что требования Путина неприемлемы.