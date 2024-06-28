Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що цьогорічні дебати в США залишили досить цікавий післясмак. Вже була інформація, що 67% телеглядачів вважають, що там переміг Трамп.

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Але були й інші важливі цифри. Тільки 5% з тих, хто дивився цей захід та буде голосувати, сказали, що дебати вплинули на їхній вибір. Інші залишилися при своїй думці.

Хто виглядав краще на дебатах

Як наголосив Рейтерович, очевидно, що ці дебати були важливі з точки зору оцінки здатності кожного з кандидатів перебувати на такій посаді. Тут команда Байдена зробили певну помилку.

Там було нетривіальне пояснення, що Байден був занадто готовим до дебатів. Треба було менше його готувати. Він хотів говорити по суті, а треба було більше приділяти увагу формі; якось по-іншому поводити себе в кадрі; намагатися привернути увагу і так далі,

– сказав Рейтерович.

Трамп у цьому контексті дещо вразив. Він був більш стриманим, ніж зазвичай. Усі думали, що той буде емоційно реагувати. Але він майже так не поводився. Або принаймні робив це не так, як раніше.

Мене не покидає відчуття, що 5 листопада в США будуть виборами меншого зла. Ми говоримо зараз не стільки про кризу американської демократії, як про кризу двох ключових партій, які у не надто гарному стані підходять до виборів. Там не змогли, мабуть, знайти кандидатів, які відповідали б поточному моменту та викликам, які на сьогодні стоять і ще постануть перед США

– сказав Рейтерович.

Дебати у США: коротко

Відомо, що під час дебатів Байден та Трамп згадали і війну в Україні. Трампу не подобається, що США виділяють для нашої держави гроші. Він переконує, що завершить війну ще до прийняття присяги. Але все ж Трамп визнає, що вимоги Путіна є неприйнятними.