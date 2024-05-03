Китай в роли гаранта: какой финал войны в Украине устроил бы Пекин

Китай не позволит России разгромно проиграть в Украине. Все это может дойти до компромиссов, которые могут быть и не совсем выгодны нашему государству.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, прокомментировав предстоящую встречу президента Франции Эммануэля Макрона и главы Китая Си Цзиньпина. Известно, что после этого диктатор Владимир Путин прибудет в Китай на встречу с Си.

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Чего ожидать дальше

Как отметил Рейтерович, Макрон и Си должны обсуждать тему войны в Украине и как ее вообще завершить. Если они придут к позиции, что нужно наконец-то как-то выходить из ситуации, то глава Китая действительно может намекнуть об этом Путину.

Если будет позиция, что нужно как-то выходить из этого всего, то Си может быть человеком, который озвучит это Путину. И это не будет на камеры. Может намекнуть, что "давай завершай уже это; давай выходить на какие-то варианты. Нам ситуация начинает надоедать. Мы дальше торговать и спасать тебя не будем",

– сказал Рейтерович.

Финальным маркером о том, удалось ли европейским лидерам договориться с Си, станет присутствие или неприсутствие китайского представителя на Саммите мира, который пройдет в июне в Швейцарии.

Может ли Китай заставить Россию к капитуляции

Это достаточно оптимистичный сценарий. Вряд ли Китай просто возьмет и принудит Россию к нормальным переговорам. Скорее всего, там попытаются сохранить лицо страны-агрессора. И это будет в виде различных компромиссов и договоренностей.

Здесь для нас есть как позитив, так и негатив. Потому что Китай действительно может включиться в историю и надавить на Россию. Негатив в том, что компромиссный вариант может не устраивать Украину. Там может идти речь о неподнятии вопроса временно оккупированных территорий и тому подобное. Это возможный сценарий. Не можем его отвергать. Здесь вопрос, на какой компромисс могут идти наши партнеры. И согласовано ли это с Украиной,

– отметил Рейтерович.

Китай вполне может быть гарантом Украины. Но это будет только тогда, когда договоренности будут такими, которые не будут побуждать Россию к дальнейшим агрессивным действиям. Тогда Пекин начнет показывать, какие они "миротворцы". Им также будет выгодно не отпускать далеко от себя Россию, которая является сателлитом Китая.

Взаимоотношения Китая и стран Запада: кратко