Рейтинг 2021 года: в Украине определили города, где комфортнее всего жить

Представители Международного республиканского института (МРИ) в Украине совместно с соцгруппой "Рейтинг" в седьмой раз опросили жителей 24 городов Украины. По результатам исследования определили самые комфортные города для проживания.

Исследователи попросили самих жителей ставить оценки городам, где они проживают. Отдельно определили эмоциональное восприятие собственного города жителями.

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Рейтинг городов Украины 2021

Согласно сводному рейтингу областных центров, первое место заняла Винница с индексом удовлетворенности горожан 3,6. Последнее место – Херсон, который оценили на 2,7.

Город Киев с индексом 2,9 оказался аж на 18 строчке с 24. Жители Львова оценили его на 3,1, поэтому город Льва занял 10 строчку.

Сводный рейтинг областных центров Украины / Скриншот рейтинга IRI

Для определения общего индекса удовлетворенности городом учитывали следующие сферы услуг:

транспортная инфраструктура и дороги;

образовательная инфраструктура;

уличное освещение и уход за территориями;

безопасность;

экология и обращение с мусором.

Опрошенным предложили оценить свой город от 1 до 5 баллов, где 5 означает "отлично" в каждой из категорий. Всего во внимание принимали 22 сферы услуг.

Эмоциональное восприятие городов

В исследовании учитывались также уровни безопасности, одобрение деятельности местных властей и институтов, евроинтеграционные настроения и эмоциональное восприятие городов.

В категории эмоционального восприятия лавры первенства также получила Винница, которую считают красивой (1,8 балла) и ухоженной (1,6).

Последним в этом рейтинге также оказался Херсон, который жители оценили на 0,6 и -0,6 балла соответственно из 2 возможных.

В исследовании учитывали эмоциональное восприятие городов / Скриншот рейтинга IRI

Львов вошел в тройку самых красивых городов – жители оценили его на 1,6 балла. Однако определенное количество львовян убеждено, что ухаживать за ним можно лучше – в этой категории всего 0,8 балла.

Однако львовяне (0,9) и одесситы (1) убеждены, что их города – уникальны.

Львовяне и одесситы убеждены, что их города уникальны / Скриншот рейтинга IRI

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