Гетманцев, Корниенко, Арахамия: рейтинг авторов законопроектов с коррупционными рисками

Общественная организация "Институт законодательных идей" составила список народных депутатов, которые за 2 года подали наибольшее количество законопроектов с коррупционными рисками. Среди них – "слуги народа" Даниил Гетманцев, Давид Арахамия, Александр Корниенко.

За время работы девятого созыва из 2 тысяч поданных избранниками законопроектов в 257 эксперты выявили моменты, тесно связанные с коррупцией. Основным критерием этого антирейтинга стало количество так называемых коррупционных законопроектов.

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Больше всего коррупционных законопроектов регистрирует "Слуга народа"

В целом больше всего законопроектов регистрирует монобольшинство "Слуга народа". Впрочем, наибольшее количество представленных коррупционных проектов закона поступило от депутатской группы "Довіра".

Догоняет ее еще одна группа – "За майбутнє". В то же время наименьший процент коррупционных рисков выявили в проектах партий "Голос" и "ЕС".

"Коррупция в законах – одна из наиболее опасных форм коррупции, потому что с ней труднее всего бороться. Это когда схема, сделка заложена в документе, который называется "закон Украины". Фактически речь идет о легализации, об обороне от всех коррупционных расследований", – пояснил экс-глава Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев.



Авторы законопроектов с коррупционными рисками / Инфографика "Институт законодательных идей"

Антирейтинг определяли по 4 факторам

Коррупционным риском называют ситуацию, когда отдельная норма законопроекта сама по себе или в совокупности с другими нормами создает риски совершения коррупционных правонарушений. Оценивали их по 4 факторам:

неправильное определение в тексте должностных лиц, которые наделены полномочиями;

недостатки, заложенные в публичные процедуры, которые намекают на желание чиновников обойти систему публичных закупок;

риски в сфере внутренней работы – когда чиновники могут назначаться без конкурсов;

юридические риски – когда одна норма противоречит другой.

По словам аналитика "Институт законодательных идей" Тараса Рябченко, больше всего законопроектов с коррупционными рисками касаются 5 сфер: промышленно-экономической, налогово-бюджетной, правовой, правоохранительной и антикоррупционной.

Антикоррупционную экспертизу осуществляют НАПК, комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики и "Институт законодательных идей". Наличие хотя бы одного негативного вывода от любого из этих субъектов автоматически приводит к тому, что законопроект признается коррупционным, а все авторы-нардепы попадают в рейтинг,

– пояснил он.

Эксперты составили и так называемый рейтинг "отличников". В него вошли 22 народных избранника из разных фракций – из всех 424 депутатов девятого созыва. После парламентских каникул такую оценку обещают делать дважды в месяц.



Депутаты, которые не подавали коррупционные законопроекты / Инфографика "Институт законодательных идей"