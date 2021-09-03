Рейтинг Байдена обвалился после выхода войск США из Афганистана

Свежий опрос говорит о том, что действия Джо Байдена о выводе войск США из Афганистана, не одобряет большинство американцев. К тому же население переживает, что из-за беженцев начнется внутренний терроризм.

На фоне хаоса с выводом США из Афганистана рейтинг одобрения президента Байдена снизился до 43%. Это наименьшие показатели поддержки за все время его каденции.

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Как обвалился рейтинг Байдена

По сравнению с опросом, который проводили в июле, рейтинг Байдена упал на 6 процентных пунктов. Это самая низкая оценка президента от населения с момента его вступления в должность.

41% взрослых американцев, включая 82% республиканцев, сейчас категорически не одобряют работу, которую делает Байден. Это похоже на беспрецедентную вражду, проявленную к президенту Дональду Трампу,

– заявляют социологи.

Подавляющее большинство – 71% опрошенных – считают войну в Афганистане неудачной. В то же время они не одобряют того, как Байден справился с выходом войск и расходятся во мнениях о том, что, по их мнению, следовало сделать.

Как в США относятся к выводу войск:

38% считают, что США должны были выйти, однако оставить некоторое количество войск,

37% считают, что их следовало полностью вывести,

только 10% сказали, что никакие войска не должны быть выведены.

Боятся внутреннего терроризма

Опрос также показывает, что 49% республиканцев одобряют беженцев, прибывающих в США, а 44% – нет. В целом большинство считает, что внутренний терроризм является большей угрозой, чем международный терроризм. Очевидно, это связано с тем, что США эвакуировали из Афганистана несколько тысяч беженцев.

Вывод войск США из Афганистана: главное

Весной 2021 года Джо Байден принял решение вывести из Афганистана войска до 11 сентября. По словам президента, "американским войскам пора вернуться домой", ведь свои задачи в стране они выполнили.

Впоследствии НАТО также приняли решение о выводе войск Альянса из Афганистана. Йенс Столтенберг подчеркнул, что это "знаменует новую главу отношений".

По мере того, как США выводили военных, талибы начинали захватывать страну. 15 августа они объявили о полном контроле государства, а президент и правительство экстренно покинули ее.

В конце концов последний военный покинул Афганистан 30 августа. Байден заявил, что не жалеет о своем решении, а операцию по эвакуации назвал успешной.

В общем опросили 1 241 человека. Исследование провели с 26 по 31 августа с помощью стационарных и мобильных телефонов. Погрешность полной выборки составила 3,8 процентного пункта.