Свежий рейтинг партий: в Раду проходят 4 политсилы, "слуги" – до сих пор впереди

В сентябре в Верховную Раду, при условии проведения выборов в ближайшее время, попали бы 4 партии. Эти политические силы имеют значительный отрыв от конкурентов. Возглавляет рейтинг избирателей "Слуга народа".

Еще в августе в Раду имели шанс пройти 5 партий. Согласно результатам последнего опроса, рейтинг лидеров несколько упал.

Ранее Зеленский еще в лидерах, но теряет позиции: новый президентский рейтинг

Сентябрьский рейтинг партий (среди избирателей, которые определились)

"Слуга народа" – 25,8%;

"Европейская солидарность" – 14,1%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12,4%;

"Батькивщина" – 10,6%;

"Сила и честь" – 4,9%;

партия Мураева "Наши" – 4,7%;

"Украинская стратегия Гройсмана" – 4,5%,

"Радикальная партия Олега Ляшко" – 4,2%;

"Партия Шария" – 3,6%;

"УДАР Виталия Кличко" – 3,4%;

условная партия Притулы – 3,2%.

Рейтинг других политсил не превышает 3%.

Опрос провела социологическая группа "Рейтинг" в течение 2 – 4 сентября 2021 года. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2 500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.



Какие партии украинцы хотят видеть в парламенте / Инфографика 24 канала

Предыдущий рейтинг партий в августе

"Слуга народа" – 26,6% тех, кто определился и будет участвовать в выборах;

"Европейская солидарность" – 17%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 16,2%;

"Батькивщина" – 11,4%;

"Сила и честь" – 5,9%;

"Свобода" – 3%;

"УСГ" – 2,9%

"Радикальная партия" – 2,9%;

"Партия Шария" – 2,1%;

"Гражданская позиция" – 1,5%;

"УДАР" – 1,2%;

"Голос" – 1,1%;

"За майбутнє" – 0,9%;

"Оппозиционный блок" – 07;

"Наш край" – 0,5%;

"Предложение" – 0,3%.