Свежий рейтинг партий: в Раду проходят 4 политсилы, "слуги" – до сих пор впереди
7 сентября 2021 , 10:51Читати новину українською
Источник:"Рейтинг"
В сентябре в Верховную Раду, при условии проведения выборов в ближайшее время, попали бы 4 партии. Эти политические силы имеют значительный отрыв от конкурентов. Возглавляет рейтинг избирателей "Слуга народа".
Еще в августе в Раду имели шанс пройти 5 партий. Согласно результатам последнего опроса, рейтинг лидеров несколько упал.
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Сентябрьский рейтинг партий (среди избирателей, которые определились)
- "Слуга народа" – 25,8%;
- "Европейская солидарность" – 14,1%;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12,4%;
- "Батькивщина" – 10,6%;
- "Сила и честь" – 4,9%;
- партия Мураева "Наши" – 4,7%;
- "Украинская стратегия Гройсмана" – 4,5%,
- "Радикальная партия Олега Ляшко" – 4,2%;
- "Партия Шария" – 3,6%;
- "УДАР Виталия Кличко" – 3,4%;
- условная партия Притулы – 3,2%.
Рейтинг других политсил не превышает 3%.Обратите внимание! Опрос провела социологическая группа "Рейтинг" в течение 2 – 4 сентября 2021 года. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2 500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.
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Предыдущий рейтинг партий в августе
- "Слуга народа" – 26,6% тех, кто определился и будет участвовать в выборах;
- "Европейская солидарность" – 17%;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 16,2%;
- "Батькивщина" – 11,4%;
- "Сила и честь" – 5,9%;
- "Свобода" – 3%;
- "УСГ" – 2,9%
- "Радикальная партия" – 2,9%;
- "Партия Шария" – 2,1%;
- "Гражданская позиция" – 1,5%;
- "УДАР" – 1,2%;
- "Голос" – 1,1%;
- "За майбутнє" – 0,9%;
- "Оппозиционный блок" – 07;
- "Наш край" – 0,5%;
- "Предложение" – 0,3%.
Что известно об исследованиях?
Его провел Центр Разумкова – с 29 июля по 4 августа 2021 года методом интервью опросили 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.