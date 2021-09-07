Ще у серпні до Ради мали шанс пройти 5 партій. Відповідно до результатів останнього опитування, рейтинг лідерів дещо впав.
Раніше Зеленський досі в лідерах, але втрачає позиції: новий президентський рейтинг
Вересневий рейтинг партій (серед виборців, які визначились)
- "Слуга народу" – 25,8%;
- "Європейська солідарність" – 14,1%;
- "Опозиційна платформа – За життя" – 12,4%;
- "Батьківщина" – 10,6%;
- "Сила і честь" – 4,9%;
- партія Мураєва "Наші" – 4,7%;
- "Українська стратегія Гройсмана" – 4,5%,
- "Радикальна партія Олега Ляшка" – 4,2%;
- "Партія Шарія" – 3,6%;
- "УДАР Віталія Кличка" – 3,4%;
- умовна партія Притули – 3,2%.
Рейтинг інших політсил не перевищує 3%.
Попередній рейтинг партій у серпні
- Слуга народу" – 26,6% тих, хто визначився та братиме участь у виборах;
- "Європейська солідарність" – 17%;
- "Опозиційна платформа – За життя" – 16,2%;
- "Батьківщина" – 11,4%;
- "Сила і честь" – 5,9%;
- "Свобода" – 3%;
- "УСГ" – 2,9%
- "Радикальна партія" – 2,9%;
- "Партія Шарія" – 2,1%;
- "Громадянська позиція" – 1,5%;
- "УДАР" – 1,2%;
- "Голос" – 1,1%;
- "За майбутнє" – 0,9%;
- "Опозиційний блок" – 07;
- "Наш край" – 0,5%;
- "Пропозиція" – 0,3%.
Що відомо про дослідження?Його провів Центр Разумкова – з 29 липня по 4 серпня 2021 року методом інтерв'ю опитали 2 019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, окрім окупованих територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.