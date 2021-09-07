Ще у серпні до Ради мали шанс пройти 5 партій. Відповідно до результатів останнього опитування, рейтинг лідерів дещо впав.

Раніше Зеленський досі в лідерах, але втрачає позиції: новий президентський рейтинг

Вересневий рейтинг партій (серед виборців, які визначились)

  • "Слуга народу" – 25,8%;
  • "Європейська солідарність" – 14,1%;
  • "Опозиційна платформа – За життя" – 12,4%;
  • "Батьківщина" – 10,6%;
  • "Сила і честь" – 4,9%;
  • партія Мураєва "Наші" – 4,7%;
  • "Українська стратегія Гройсмана" – 4,5%,
  • "Радикальна партія Олега Ляшка" – 4,2%;
  • "Партія Шарія" – 3,6%;
  • "УДАР Віталія Кличка" – 3,4%;
  • умовна партія Притули – 3,2%.

Рейтинг інших політсил не перевищує 3%.

Попередній рейтинг партій у серпні

  • Слуга народу" – 26,6% тих, хто визначився та братиме участь у виборах;
  • "Європейська солідарність" – 17%;
  • "Опозиційна платформа – За життя" – 16,2%;
  • "Батьківщина" – 11,4%;
  • "Сила і честь" – 5,9%;
  • "Свобода" – 3%;
  • "УСГ" – 2,9%
  • "Радикальна партія" – 2,9%;
  • "Партія Шарія" – 2,1%;
  • "Громадянська позиція" – 1,5%;
  • "УДАР" – 1,2%;
  • "Голос" – 1,1%;
  • "За майбутнє" – 0,9%;
  • "Опозиційний блок" – 07;
  • "Наш край" – 0,5%;
  • "Пропозиція" – 0,3%.

Що відомо про дослідження?

Його провів Центр Разумкова – з 29 липня по 4 серпня 2021 року методом інтерв'ю опитали 2 019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, окрім окупованих територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.