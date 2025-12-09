Зеленский вошел в рейтинг самых влиятельных людей Европы по версии Politico

Издание Politico опубликовало список самых влиятельных людей Европы. Президент Украины занял в рейтинге 14-е место из 28.

Какое место занял Зеленский в рейтинге самых влиятельных?

В списке 28 самых влиятельных людей Европы, президент Украины занял на 14 место. Издание охарактеризовало Зеленского как "джокера в колоде", вспомнив громкий скандал с Трампом и Джей Ди Вэнсом в начале 2025 года в Белом доме.

Мало кто верил, что отношения (Трампа и Зеленского – 24 Канал) можно восстановить, но, к чести украинского лидера, это произошло,

– пишет Politico.

Авторы статьи считают, что вмешательство западных союзников в диалог Украины и США значительно помогли преодолеть кризис в отношениях Трампа и Зеленского. В то же время украинский президент сохранял сдержанность и оставался открытым к переговорам, даже когда "мирный план" очевидно предоставлял больше преимуществ России. Зеленский настаивал на "конструктивной работе" над документом, чтобы добиться для Украины выгодных условий.

Politico отмечает, что сейчас президент Украины вынужден одновременно преодолевать внутренний политический кризис, связанный с рядом антикоррупционных расследований и искать путь к мирному соглашению, которая "не отправит его сразу в лапы Путина".

Кто еще есть в списке Politico?

Рейтинг самых влиятельных людей Европы возглавил президент США Дональд Трамп. Издание назвало его ключевой фигурой, которая имела наибольшее влияние на Европу. На второй позиции оказалась премьер-министр Дании – Метте Фредериксен. За ней в списке разместились канцлер Германии Фридрих Мерц и французский государственный и политический деятель с пророссийской позицией Марин Ле Пен. Закрывал пятерку самых влиятельных "провокатор" Владимир Путин, чья агрессия продолжает разрушать европейскую политику уже более 10 лет.

Далее в рейтинге:

британский политик, глава Reform UK Найджел Фарадж;

президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен;

генеральный секретарь НАТО Марк Рютте;

премьер-министр Италии Джорджа Мелони;

премьер-министр Великобритании Кир Стармер;

немецкий политик и депутат Европейского парламента от партии "Христианско-социальный союз" Манфред Вебер;

премьер-министр Венгрии Виктор Орбан;

президент Финляндии Александр Стубб;

президент Украины Владимир Зеленский;

французский экономист Габриэль Зюкман;

верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас;

испанская юрист, политический деятель Тереза Рибера;

президент Франции Эммануэль Макрон;

бывший председатель Европейского центрального банка, экс-премьер-министр Италии Марио Драги;

чешский политик, лидер-основатель политической партии ANO Андрей Бабиш;

Верховный командующий союзных сил в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич;

президент Польши Кароль Навроцкий;

лидер Левых в Германии Хайди Райхиннек;

генеральный директор Unicredit Андреа Орсель;

французский юрист, депутат Европарламента Рима Хассан;

нидерландский политик Роб Йеттен;

президент ФИФА Джанни Инфантино.

